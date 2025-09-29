Fútbol: La vicepresidenta Aagesen ve "todo el sentido" a suspender el Valencia-Oviedo por las lluvias: "Lo peor es hoy"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, considera que tiene "todo el sentido" que se suspenda el partido de fútbol de este lunes entre el Valencia y el Oviedo, debido a las fuertes lluvias que afectan a la Comunidad Valenciana.

"Si se toma esa decisión, yo creo que tiene todo el sentido", ha señalado este lunes la ministra en declaraciones a los medios en la sede del Ministerio, tras reunirse con organizaciones del sector agrario y pesquero para abordar el pacto de Estado contra la emergencia climática. Aagesen ha incidido en la necesidad de actuar "con anticipación y proteger a las personas primero". "Ayer mismo vimos esos avisos rojos y seguimos con cierta preocupación porque lo peor es hoy lunes, eso es lo que estima la Aemet", ha advertido.

Por este motivo, la vicepresidenta tercera ha trasladado un mensaje de precaución a toda la ciudadanía en general y les ha pedido que estén "muy pendientes" de la información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología y a todas las indicaciones de los servicios de emergencias. La ministra ha avisado de que la situación en Valencia esta tarde "puede ser muy complicada". "El principio de precaución y de protección a población tiene que ser la máxima", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que le mandó un mensaje al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la situación meteorológica en la región para trasladarle que tenía a disposición a los equipos del Ministerio "para colaborar en lo que fuera necesario". "Me respondió que agradecía el mensaje. Ese ha sido el intercambio que he tenido con él", ha asegurado.