Fútbol: LaLiga anuncia los horarios de la cuarta jornada a la espera del calendario de la Champions

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

LaLiga ha anunciado este viernes los horarios de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, que comenzará el viernes 12 y finalizará el 15 de septiembre y que se completará definitivamente cuando se confirmen las franjas en las que se disputarán los duelos de los equipos que disputarán la Liga de Campeones. La jornada se abrirá el lunes con el duelo entre el Sevilla FC y el Elche CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas) y se dará por concluida el lunes con el encuentro entre el RCD Espanyol y el RCD Mallorca en el RCDE Stadium (21.00 horas).

Los partidos Atlético de Madrid-Villarreal CF, FC Barcelona-Valencia CF, Athletic Club-Deportivo Alavés y Real Sociedad-Real Madrid se programarán una vez que se conozcan las fechas de los equipos participantes en la 'Champions', tras el sorteo de la fase de liga.

"Se intentarán encajar los partidos de los equipos participantes en la UEFA Champions League en las franjas disponibles de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, intentando en la medida de lo posible que no haya afectación a otros partidos ya programados", informó LaLiga.

--HORARIOS DE LA JORNADA 4 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 12 de septiembre.

Sevilla FC - Elche CF 21.00 horas.

-Sábado 13 de septiembre.

Getafe CF - Real Oviedo 14.00 horas.

Levante UD - Real Betis 16.15 horas.

Reservado equipos Champions 18.30 horas.

Reservado equipos Champions 21.00 horas.

-Domingo 14 de septiembre.

RC Celta - Girona FC 14.00 horas.

Reservado equipos Champions 16.15 horas.

CA Osasuna - Rayo Vallecano 18.30 horas.

Reservado equipos Champions 21.00 horas.

-Lunes 15 de septiembre.

RCD Espanyol - RCD Mallorca 21.00 horas.