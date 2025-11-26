Fútbol. LaLiga FC Pro estrena su temporada 2025-26 en Gamergy Madrid

MADRID, 26 Nov. 2025 (Europa Press)

LaLiga FC Pro, la competición oficial de eSports de LaLiga en colaboración con EA Sports, iniciará su nueva temporada con la SuperCup, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre, en el marco de Gamergy Madrid, el mayor festival de 'gaming', eSports, deporte y entretenimiento organizado por GGTech Entertainment en Ifema Madrid.

A través de un comunicado, la patronal aseguró que la presencia de LaLiga FC pro en Gamergy 2025 consolida su papel como la competición de fútbol virtual de referencia en España y "refuerza la estrategia de LaLiga por conectar con las nuevas audiencias a través del videojuego".

Para el director de patrocinios y licencias de LaLiga, Javier Gurrea-Nozaleda, este evento "refuerza el posicionamiento de LaLiga FC PRO dentro del ecosistema competitivo". "Nos permite seguir acercando la competición a una comunidad que vive este proyecto con enorme pasión", afirmó.

"Participar en un evento de esta magnitud nos permite aportar un valor real a los clubes y a nuestros socios y colaboradores, además de seguir aumentando la visibilidad del proyecto de LaLiga FC Pro", indicó Gurrea-Nozaleda.

Por su parte, Alberto Martín, 'chief revenue officer' de GGTech entertainment, destacó la participación de LaLiga en Gamergy con la SuperCup de LaLiga FC Pro como una consolidación del vínculo entre deporte tradicional y entretenimiento digital, "llevando la emoción del estadio al corazón del 'gaming'" y conectando "con audiencias cada vez más globales y diversas".

Por otro lado, habrá una activación con PepsiCo en la que estará presente el 'streamer' DjMaRiiO. La marca de bebidas y aperitivos, a través de un sorteo en redes sociales, llevará a Gamergy a múltiples participantes para jugar un torneo de EA FC 26 y el ganador tendrá la oportunidad de jugar un partido contra DjMaRiiO en directo.

La SuperCup reunirá a los cuatro mejores clubes de la pasada campaña: Sevilla FC, campeón de la liga regular; Real Sociedad, campeón de la FC Pro Cup; y los subcampeones Elche CF y Real Sporting. Los equipos competirán por el primer título del curso en un formato eliminatorio que servirá como punto de partida para la temporada 2025-26.

El espacio de LaLiga FC pro dentro de Gamergy contará con la arena 'free-to-play' de EA Sports FC 26, donde el público podrá disfrutar de actividades interactivas y experiencias vinculadas a la competición, acercando el fútbol profesional al entorno digital.