Fútbol: LaLiga firma un acuerdo con la red social Feeberse para fomentar la interacción de los aficionados

Madrid, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

LaLiga firmó este jueves un acuerdo de colaboración con la red social Feeberse, de vídeos verticales, hasta junio de 2027 con el objetivo de dotar a la plataforma de contenido exclusivo que fomente la participación de los aficionados de los equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

"La alianza estratégica entre LaLiga y Feeberse permitirá gozar de contenido exclusivo de la competición española en esta red social a la vez que realizar campañas conjuntas de gran impacto para el aficionado", anunció LaLiga en un comunicado.

Con esta colaboración, LaLiga creará un perfil oficial de la competición en la red social, "generando así un nuevo punto de contacto con el aficionado a través de vídeos solo disfrutables en este perfil".

Feeberse nació como una plataforma de micro vídeos verticales con características exclusivas que fomentan la interacción del usuario, incorporando más novedades encaminadas a convertirse en el 'hub' digital del fútbol, ya que está dedicada exclusivamente a este deporte y sirve para conectar todo el ecosistema de aficionados, profesionales, medios, clubes y futbolistas.

Pedro Nieto, CEO de Feeberse, afirmó que este acuerdo "supone una satisfacción enorme" y es "un hito de grandes dimensiones". "Estamos convencidos de que esta alianza servirá para que el aficionado pueda disfrutar todavía más y de una manera diferente del mejor fútbol", declaró.

Por otro lado, el director de Estrategia Digital de LaLiga, Alfredo Bermejo, expresó que quieren "seguir explorando nuevas formas de conectar" con la afición, y la colaboración con Feeberse "representa una gran oportunidad para conseguirlo". "Este acuerdo nos permitirá crear experiencias digitales inmersivas en las que los aficionados sigan siendo el centro, disfrutando del mejor fútbol desde nuevos entornos y formatos", concluyó.