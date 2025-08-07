Fútbol: LaLiga lanza un nuevo 'Opening' para sus partidos y la campaña 'Vuelve a ver lo nunca visto'

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

LaLiga anunció este jueves que entre sus novedades audiovisuales para la temporada 2025-2026 tendrá un nuevo 'Opening' y que ha lanzado una nueva campaña para hacer un llamamiento a los aficionados para "reconectar con la emoción de la competición".

En lo que respecta a la innovación en la retransmisión, LaLiga ha creado un nuevo 'Opening' previo a los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, que "representa la fuerza colectiva de los clubes" y que "sumergirá al espectador en el 'universo LaLiga' justo antes del inicio de cada encuentro".

Según informó LaLiga en nota de prensa, esta pieza de apertura estará disponible en TV y plataformas de 'streaming' a partir del viernes 15 de agosto, coincidiendo con el inicio de la nueva campaña. En ella, se desarrolla una composición visual tridimensional basada en el movimiento de formas, materiales y texturas que remiten al trabajo artesanal del metal.

La secuencia construye una narrativa donde cada elemento se entrelaza con fluidez, convergiendo en una unidad común. "Esta metamorfosis representa la integración de los clubes bajo una identidad colectiva, con LaLiga como elemento articulador", apuntó la patronal.

Del mismo modo, para también sumergir al espectador en ese mencionado 'universo LaLiga' y "reavivar la pasión por la 'Fuerza de Nuestro Fútbol'", la competición ha creado la campaña de inicio de temporada 'Vuelve a ver lo nunca visto', "que busca reconectar con la emoción y despertar el interés en los aficionados durante el período vacacional".

Esta campaña durará hasta el final del verano, podrá verse en todos los 'broadcasters' oficiales de la competición e incluirá activaciones transversales en todo el ecosistema de LaLiga que buscan seguir mejorando la experiencia de todos los aficionados.

"Estas iniciativas son solo una muestra de todo lo que está por llegar en esta nueva temporada, en la que LaLiga llevará 'La Fuerza de Nuestro Fútbol' a todos los rincones del mundo", remarcó el organismo.