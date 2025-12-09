Fútbol.- LaLiga, Moeve y Universia lanzan una nueva convocatoria de becas para futbolistas de LaLiga Genuine

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

LaLiga, a través de su Fundación y con la colaboración especial de Moeve y la Fundación Universia, pone en marcha un año más una nueva edición de la convocatoria de becas LALIGA GENUINE Moeve, que tiene como objetivo facilitar a los jugadores de la primera liga oficial en el mundo para personas con discapacidad intelectual el acceso a una formación académica reglada, favoreciendo así a su desarrollo académico y personal.

A través de este programa, se concederán un total de 20 becas entre los integrantes de todos los clubes de esta competición en su temporada 2025-2026, con un presupuesto total de 20.000 euros, de los que se asignará una cantidad de 1.000 euros por beca, según informó este martes LA NACION en nota de prensa.

Los beneficiarios podrán destinar esta ayuda a material académico, transportes, matrículas, u otros gastos relacionados directamente con el desarrollo de las formaciones adscritas a esta bolsa. Como en las anteriores ediciones, para poder acceder a estas ayudas académicas los solicitantes deben ser participantes en 'LALIGA GENUINE Moeve' en esta temporada que acaba de arrancar y que estén cursando o quieran cursar titulaciones oficiales en el marco universitario, así como en idiomas, preparación de oposiciones oficiales, formaciones profesionales, tanto de grado medio como superior, y cursos con titulación oficial.

Además, como novedad en esta temporada, 'Moeve', 'Title Sponsor' del proyecto 'Genuine', reforzará su compromiso con esta competición inclusiva apoyando este programa que resulta clave para impulsar la formación y empleabilidad de estos jóvenes. Por ello, una vez finalicen las diferentes formaciones de los jugadores y jugadoras becados, desde 'Moeve' se trabajará para facilitar o portunidades de prácticas profesionales dentro de su compañía, contribuyendo al acceso al empleo y fomentando una sociedad más inclusiva.

Con esta, son ya siete ediciones del programa de becas puestas en marcha hasta el momento, con más de 90 jugadores y jugadoras de LALIGA GENUINE Moeve que han podido beneficiarse de estas ayudas a través de formaciones adaptadas al colectivo en diferentes universidades públicas y privadas y centros formativos repartidos a lo largo del territorio español.

"Nuestra labor consiste en impulsar el progreso de los jugadores y jugadoras de LALIGA GENUINE Moeve desde todos los ámbitos. Esta séptima convocatoria reafirma nuestro apoyo a su formación y a su recorrido vital, al tiempo que evidencia la relevancia de la inclusión en el entorno educativo. Además, esta temporada contamos con el apoyo de Moeve, con quien aspiramos a ofrecerles recursos que les permitan avanzar con autonomía y mejorar sus perspectivas profesionales", remarca Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga.

Por su parte, Almudena Aguado, responsable de Cultura de 'Moeve', cree que esta colaboración refleja el "compromiso con la sociedad" y la vocación de generar una transformación real como compañía". "En 'Moeve', consideramos el patrocinio deportivo, como el que hemos firmado este año con LaLiga y Liga F y todas sus competiciones, una oportunidad para impulsar la igualdad de oportunidades y la integración. Apostamos por avanzar juntos, porque el futuro es mejor si jugamos todos", subraya.

La convocatoria ya está abierta y se puede aplicar a las Becas Fundación Universia- ALIGA GENUINE Moeve 2025 -2026 pinchando en 'https://app.santanderopenacademy.com/es/program/becas-fundacion-univ ersia-laliga-genuine-moeve-2025-2026'