Fútbol.- LaLiga mostrará en esta jornada de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion "el compromiso del fútbol con la paz"

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

LaLiga informó este viernes que durante los partidos correspondientes a la jornada 9 de LaLiga EA Sports y la jornada 10 de LaLiga Hypermotion "realizará un acto simbólico, como muestra del compromiso del fútbol con la paz".

"Este gesto se enmarca en un momento en el que llegan noticias esperanzadoras sobre los avances en los acuerdos de paz en el conflicto de Oriente Medio, y pretende visibilizar la importancia del diálogo y la empatía como valores universales también presentes en el deporte", subrayó la patronal en un comunicado.

Con esta iniciativa, LaLiga recalcó que "quiere poner toda la fuerza y visibilidad de la competición al servicio de un mensaje de unión y solidaridad, invitando a todos los aficionados y participantes del fútbol profesional a sumarse al compromiso con la paz y a recordar a las personas que siguen sufriendo en las zonas afectadas por los conflictos en todo el mundo".

"El fútbol, como fenómeno social global, tiene el poder de transmitir valores positivos y generar conciencia, y LaLiga reafirma con este gesto su voluntad de contribuir a un mundo más justo, humano y pacífico", sentenció el organismo que preside Javier Tebas.