Fútbol: LaLiga presenta la octava temporada de LaLiga Genuine Moeve, "una potente herramienta de inclusión social"

LaLiga Genuine Moeve, proyecto pionero en inclusión social en el mundo del fútbol, puesto en marcha por LaLiga, a través de su Fundación, ha presentado este lunes de forma oficial su octava temporada en las instalaciones de Moeve, 'Title Sponsor' de esta iniciativa única, "una potente herramienta de inclusión social".

En un emotivo acto, con más de 200 personas presentes, se presentó la competición de cara a la temporada 2025-26. Un acto en el que estuvieron presentes el vicepresidente ejecutivo de Marca Corporativa de Moeve; José María Solana, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas. Ambos dieron la bienvenida a los asistentes poniendo en valor la magnitud que ha alcanzado la liga de los valores, donde la emoción y el espectáculo están asegurados.

Javier Tebas destacó que arranca una nueva temporada, pero como en la primera que desarrollamos, allá por 2017, hay algo que sigue muy vigente a día, y es que "el fútbol es una potente herramienta de inclusión social". "Gracias a los valores que aprenden jugando, los participantes logran mejorar sus habilidades sociales, ganan en autoestima, confianza y autonomía, mejorando su calidad de vida", añadió.

Por su parte, José María Solana, señaló que con esta acción, avanzan en la "alianza" con LaLiga y Liga F como el primer patrocinador oficial de las grandes ligas de España, lanzando "un mensaje de que el futuro es mejor si jugamos todos".

A continuación, y en representación de los más de 1400 jugadores y jugadoras que componen esta liga, Rubén Almazán y Álvaro Cano, jugadores del Nàstic Genuine; Laia Utrilla, jugadora de la Fundació Barça; José Antonio Carmona, jugador del Córdoba CF; Sandra García, jugadora del Real Sporting; y Mikel Pires, jugador del Deportivo Alavés dieron a conocer las seis sedes repartidas en cuatro fases de esta temporada.

La inauguración tendrá lugar en Tarragona el 21, 22 y 23 de noviembre, con el Nàstic como anfitrión y la presencia de los 50 equipos de la competición. Los anfitriones de la segunda fase serán el Cádiz CF entre el 31 de enero y 1 de febrero; y el Real Sporting de Gijón el fin del semana del 7 y 8 de marzo. Por su parte, el Granada CF acogerá la tercera fase, el 25 y 26 de abril, junto con el Burgos CF, el 30 y 31 de mayo.

La fase final de la temporada será por primera vez en las instalaciones de Real Federación Española de Fútbol de la Ciudad Del Fútbol Las Rozas (Madrid), en la que se determinarán los tres campeones de 'Fair Play' y los tres campeones deportivos de una temporada "llena de sorpresas".

Tras el anuncio de la hoja de ruta de la temporada, se estrenó y presentó un adelanto del documental 'El Sentido', una pieza audiovisual producido por 'LaLiga Studios', que recoge la esencia de LaLiga Genuine Moeve a través de los testimonios de sus responsables, de las historias personales de superación de sus jugadores y jugadoras, y de la perspectiva de los entrenadores, marcas asociadas y familiares.

Algunos protagonistas del documental como Marta Montserrat, José Carmona o Marina Almazán, compartieron sus experiencias en un coloquio con "las emociones a flor de piel". Tras esta presentación, el documental se podrá ver en el canal M+ LaLiga de Movistar+ en diferentes pases, del 13 al 17 de octubre.