Fútbol.- LaLiga quiere redefinir cómo viven el fútbol los aficionados con "un innovador proyecto de realidad inmersiva"

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

LaLiga anunció este lunes que está desarrollando "un innovador proyecto de realidad inmersiva aplicada que redefinirá la forma en que los aficionados vivirán el fútbol en el futuro", el cual se enmarca dentro de "una línea estratégica" de la organización, con el objetivo de evolucionar el consumo deportivo hacia nuevos formatos más inmersivos y emocionales.

La patronal recordó que esta visión que tiene está "alineada con las grandes tendencias globales en innovación audiovisual y experiencias de realidad virtual". "Pero a su vez, el proyecto explora nuevas formas de sentir el partido, con perspectivas inéditas y una inmersión nunca antes vista en el fútbol", puntualizó en un comunicado.

De este modo, los aficionados podrán vivir "una experiencia radicalmente distinta, que no replica lo existente, sino que abrirá un nuevo territorio para el deporte en realidad virtual" a través de un proyecto que "se apoya en recursos técnicos de primer nivel mundial", incorporando sistemas de captura y cámaras premium, como 'Blackmagic', específicamente adaptados a entornos de realidad virtual.

Además, LaLiga recordó que cuenta con equipos de producción líderes a nivel internacional, especializados en innovación audiovisual, experiencias inmersivas y nuevos formatos narrativos, garantizando los más altos estándares de calidad. Como primer hito, durante el último Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona se llevó a cabo un visionado experimental de contenido en realidad virtual con más de 1.000 aficionados, "cuya respuesta fue abrumadoramente positiva".

"Esta validación refuerza el potencial del formato y confirma el interés real del público por experiencias inmersivas que ofrecen perspectivas inéditas y una forma radicalmente distinta de sentir el fútbol. Gracias a su escala, ambición y capacidad tecnológica, este avance sitúa a LaLiga a la vanguardia de la innovación internacional, al nivel de las principales propiedades deportivas y de entretenimiento del mundo, con el fútbol como el escenario ideal para una apuesta que nace con la vocación de marcar un punto de inflexión en la manera en que se consume y se conecta con los fans a nivel global", recalcó el organismo.

Este advirtió igualmente que este proyecto, "lejos de tratarse de una prueba puntual, representa una apuesta estructural por liderar el futuro del 'fan engagement' y explorar nuevas formas de relación entre el deporte y sus audiencias". "LaLiga está construyendo hoy el futuro del fútbol inmersivo. LaLiga anunciará próximamente el lanzamiento de la aplicación para dispositivos de realidad extendida (XR), con contenidos inéditos específicamente diseñados para experiencias inmersivas", sentenció.