Fútbol. LaLiga y ALIANZA refuerzan la ofensiva regional contra la piratería audiovisual en América Latina

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

LaLiga y la Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) actuaron como aliados estratégicos en la 8ª fase de la Operación 404, una estrategia internacional liderada por Brasil para combatir los delitos contra la propiedad intelectual en internet.

Según indicó LA NACION este lunes en nota de prensa, la operación, considerada la mayor movilización internacional del país en esta materia, articuló a autoridades de Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Reino Unido, con México y Estados Unidos como observadores, y puso el foco en la piratería de contenidos deportivos y de entretenimiento en toda América Latina.

En esta fase se bloquearon 535 sitios web y una aplicación de 'streaming' ilegal, se retiraron miles de contenidos piratas de plataformas digitales, redes sociales y repositorios de archivos, y se ejecutaron 44 órdenes de allanamiento en diversos estados de Brasil, que incluyeron órdenes de prisión preventiva y detenciones en flagrancia. "El objetivo fue ir más allá del simple derribo de señales ilegales y atacar directamente la infraestructura técnica y la cadena de financiación que sostiene estos servicios", remarcó la patronal.

En cuanto a las "acciones clave" por país, en Brasil se produjeron 44 allanamientos en 15 estados y el bloqueo y suspensión de 535 sitios y una aplicación de streaming ilegal. Durante los operativos se confiscaron equipos, se ejecutaron órdenes de prisión preventiva y se produjeron detenciones en flagrancia de sospechosos vinculados a la administración y monetización de plataformas piratas. La acción tuvo el apoyo de organismos como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Agencia Nacional del Cine (Ancine), así como de asociaciones internacionales de protección de la propiedad intelectual.

Por su parte, en Argentina, la operación permitió desarticular una red de aplicaciones de piratería audiovisual que acumulaban más de cinco millones de descargas y ofrecían retransmisiones ilegales de partidos de fútbol, otros eventos deportivos, películas, series y TV en vivo. Los operativos se realizaron en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, donde tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con la operación de estas plataformas.

Las diligencias fueron impulsadas por la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC), a instancias del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, con apoyo logístico y operativo de la Policía Federal Argentina. La investigación también contó con la colaboración de Mercado Libre, que aportó información clave sobre la venta de dispositivos y servicios asociados a estos sistemas ilegales.

En Ecuador, el país participó por primera vez en la historia en la Operación 404, marcando un hito en su lucha contra la piratería audiovisual y el crimen organizado. En una megaoperación desarrollada en Guayaquil, aproximadamente una veintena de comercios fueron allanados bajo órdenes judiciales, en un despliegue conjunto de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Entre los objetivos se destacó la caída de 'Tele Latino', una conocida plataforma ilegal de 'streaming' con al menos diez 'URLs' distintas orientadas al público latinoamericano, que ofrecía televisión en vivo, películas y series, incluyendo señales deportivas robadas. Además, en allanamientos realizados en la zona comercial popular de 'La Bahía' de la ciudad ecuatoriana se incautaron más de 1.240 cajas decodificadoras utilizadas para acceder de forma fraudulenta a contenidos de TV paga y servicios de streaming.

Según datos de ALIANZA, la piratería audiovisual tiene un impacto estructural en el país y alrededor del 65% de los hogares con banda ancha accede a servicios ilegales o señales robadas, y aproximadamente dos tercios de los hogares con banda ancha consumen contenidos audiovisuales provistos por la piratería. Esta situación genera pérdidas millonarias para operadores y programadores, reduce la recaudación fiscal y frena la creación de empleo formal en el sector audiovisual.

LaLiga recordó que esta Operación 404 es "relevante" para América Latina y para la propia patronal porque "demuestra que la piratería audiovisual es un problema regional que trasciende fronteras y modelos de negocio". "Las redes que retransmiten ilegalmente partidos de fútbol y otros contenidos de entretenimiento no sólo dañan a los titulares de derechos, sino que también alimentan economías sumergidas vinculadas al crimen organizado, afectan la recaudación de impuestos y ponen en riesgo a los consumidores, que exponen sus datos personales y financieros al utilizar servicios no autorizados", advirtió.

Para LA NACION y para ALIANZA, "el trabajo coordinado" con autoridades de Brasil, Argentina, Ecuador y el resto de los países involucrados "es clave para proteger el valor de los derechos audiovisuales, garantizar que los clubes y las ligas reciban una remuneración justa por sus competiciones y asegurar que los aficionados accedan a las transmisiones en entornos seguros y legales".

"La combinación de investigación técnica, acciones judiciales y cooperación internacional refuerza un mensaje claro: la piratería audiovisual tiene consecuencias y no es una zona libre de responsabilidad. LA NACION continuará aportando inteligencia, soporte técnico y acompañamiento a las autoridades de la región para impulsar nuevas acciones legales, tecnológicas y campañas de concienciación que reduzcan el consumo de contenidos ilegales y fortalezcan el ecosistema deportivo y del entretenimiento en América Latina", sentenció el organismo que preside Javier Tebas.