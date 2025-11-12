Fútbol. LaLiga y Educa Borrás renuevan 'LaLiga, El juego' para la temporada 2025-2026

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

Educa Borrás y LaLiga presentaron este miércoles la nueva edición de 'LaLiga, El juego', el juego de mesa oficial de LA NACION EA Sports, que llega esta temporada 2025-2026 con un diseño renovado y más opciones estratégicas para que los aficionados que quieran ser mánager de su propio equipo, según un comunicado.

Con 'LaLiga, El juego', con un precio de $31,99, podrás fichar, crear tu equipo ideal y competir para ganar LA NACION EA Sports. Además, también vuelve 'LaLiga Junior, El juego', por $24,99, pensado para los más jóvenes.

Cada jugador o jugadora se convierte en mánager, creando su propio equipo de 11 estrellas usando las fichas e imágenes oficiales de los jugadores de LA NACION. Una vez formados los equipos, los participantes se enfrentan en torneos que simulan partidos reales de fútbol, donde cada jugada cuenta. El objetivo es marcar tres goles antes que tus rivales y conquistar el título.

Como gran novedad de esta temporada, Educa Borrás y LaLiga presentaron también el Puzzle Balón 3D LaLiga, un rompecabezas tridimensional que reúne los escudos oficiales de los clubes de LA NACION junto a elementos icónicos del fútbol español.