Fútbol.- LaLiga y Liga Portugal renuevan su acuerdo con la centralización audiovisual como su "reto más importante"

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - LaLiga y Liga Portugal renovaron este martes su acuerdo de colaboración institucional, centrado en el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en ámbitos clave como la integridad, la innovación, la seguridad y el desarrollo de marca; y con la centralización de los derechos audiovisuales en la competición lusa como "uno de los retos más importantes".

El acuerdo, que ha sido firmado en Oporto (Portugal) por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente de Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, busca reafirmar el compromiso de las dos competiciones para tratar de abordar "los retos más importantes" que sufren.

"Las conversaciones que hemos podido tener han tocado los temas más importantes, los retos más importantes que nos encontramos ambas competiciones. Portugal se enfrenta a uno de los retos más importantes que tiene la historia del fútbol profesional, que es la centralización de sus derechos", afirmó Tebas en la rueda de prensa tras la firma del acuerdo.

El dirigente español destacó ese cambio que entrará en vigor a partir de la temporada 2027-2028 en el torneo luso ya que es "la única que no tiene centralizados los derechos". "Es de las poquitas ligas y de las importantes, entonces habrá que preguntarse si las demás tienen centralizados los derechos el porqué. Y es que va mejor, seguro, para sus competiciones", señaló.

"El fútbol portugués no debe perder esa oportunidad de subirse a esas mentes centralizadas porque seguro que la harán crecer en lo económico, en lo competitivo y no solo a los grandes clubes, sino también a aquellos clubes que no tienen la suerte, a lo mejor, de estar aquí. Es un reto importantísimo con el cual hay que trabajar y que sabemos hemos hecho", comentó.

Por su parte, Reinaldo Teixeira puso de ejemplo a España en aspectos como la centralización y la lucha contra la piratería, algo que trabaja junto con el Gobierno del país. "Hemos trabajado juntos con las distintas entidades de Portugal, estuvimos con el presidente de la República y tenemos más reuniones previstas", anunció.

"También hemos hablado de cómo podemos juntos trabajar en la valoración de las dos competiciones para que podamos reforzar nuestras alianzas y valorar las competiciones en Portugal y en España", explicó Teixeira.

En relación a la piratería, Tebas aprovechó para denunciar a esa "parte de la población que no paga o paga menos de lo que corresponde" afectando directamente a los clubes, aunque es "más importante las mafias" que hay detrás. "Hay unos sistemas organizados que colaboran para que eso ocurra, entonces eso también tiene su estrategia, también tiene sus retos y hay que ver cómo los podemos resolver", apuntó.

"Cuanto más sostenible económicamente es tu competición, cuanto menos dinero pierden tus clubes, tu competición es más seria para los operadores audiovisuales, es más seria para los patrocinadores, es más seria incluso para los aficionados y eso provoca que tu competición vaya creciendo", expresó Tebas en su intervención.

Esta visita por parte del dirigente español coincide cuando se cumplen los ocho meses de Teixeira en el cargo como máximo mandatario de la liga portuguesa: "Javier Tebas tiene este gran hito, que es la celebración de mis ocho meses como presidente. Esta es la primera iniciativa de muchas que vamos a hacer juntos, para seguir desarrollando sinergias y compartir experiencias".