Fútbol: Lamberto Boranga atajará con 83 años

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 17 AGO - Lamberto Boranga se dará el gusto de atajar con 83 años para Trevana en un partido previsto en octubre por el torneo de la primera división de fútbol de la región Umbría, centro de Italia.

"Empecé jugando en el Trevi, y como era demasiado bueno en ataque y no me podían parar, me pusieron de arquero", narró Boranga en una reciente participación en una conferencia organizada para presentar su libro "Parar la vejez".

"En ese evento me sugirieron que volviera al lugar donde empezó todo, y al final dije: 'Vamos, intentémoslo'", declaró Boranga al diario Corriere dell'Umbria sobre el consejo que recibió justamente en Trevi.

Boranga, que es médico cardiólogo y ostenta una destacada carrera en la categoría "Masters" de atletismo, fue arquero del Perugia, de Fiorentina y del Cesena, entre otros, y reveló que el único futbolista que le "hizo sombra" fue el astro argentino Diego Maradona.

"Si él no hubiera estado allí, me habría convertido en el número uno del mundo", asegura Boranga en alusión a Maradona, quien guió al Napoli a ganar sus primeros títulos de la Serie A en las ediciones 1986-1987 y 1989-1990 de la primera división del "Calcio".

"No quiero hacer el ridículo. Siempre fue así: las cosas se hacen bien, o mejor aún, no se hacen. Tras algunas dudas iniciales, me dejé llevar y empecé a prepararme como es debido porque, como dije, no quiero dejar nada al azar", enfatizó Boranga al Corriere dell'Umbria.

"Y aquí estoy: entrenando con Marco Bonaiuti en Bastia Umbra para poder volver a expresar mi opinión. Ya veremos. No quiero entrar en el vestuario y dar órdenes. Tengo buenas sensaciones, pero no sé si podré jugar todo el partido", aclaró sobre su preparación desde hace un mes con quien se ejercitó en Inter el ex arquero esloveno Samir Handanovic, de 41 años.

"Trevana tiene una directiva con ganas de triunfar, muy entusiasta, y la visibilidad mediática de mi regreso a los 83 años también le será útil a Trevi, lo cual es hermoso, pero necesita publicidad. Pero, repito, me importa el fútbol, no ser un payaso", insistió.

"Hasta los 70, fui un león. Luego tuve problemas de menisco que me afectaron un poco, pero para mí la edad no es cronológica. Lo que cuenta es la edad biológica, y desde ese punto de vista, tengo entre 58 y 62 años. En mis mejores días, incluso 50. Pero les dije a los muchachos que dejen que los rivales pateen de vez en cuando, si no, me aburro", bromeó Boranga.

"Se puede. Claro, si estás en forma y entrenado. Al fin y al cabo, a los 82 años, ya eres un adulto. De niño era un poco así, y el fútbol me ayudó muchísimo. Hoy en día, los adultos están más interesados que los niños.

Yo siempre estoy en movimiento.

Olvídense de la televisión y los periódicos", resaltó Boranga.

El especialista también reveló un presunto diálogo con un paciente que le consultara si puede practicar deportes con 82 años.

"Le preguntaría si está entrenado o si está en forma. Le haría pasar todas las pruebas médicas necesarias, como hago yo, y luego, si todo va bien, le diría: 'Se puede'", aseveró Boranga, quien también tiene previsto participar en octubre del torneo europeo de atletismo de la categoría "Máster" previsto en Madeira, Portugal.

"Me entreno constantemente. Hago salto en largo, salto triple, salto con garrocha, todas las disciplinas", reveló Boranga, quien también fue médico en el boxeo. (ANSA).