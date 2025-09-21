Fútbol: Lamine Yamal busca repetir el Trofeo Kopa y Vicky López opta al premio femenino

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Lamine Yamal (FC Barcelona), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Dean Huijsen (Bournemouth), en categoría masculina, y Vicky López (FC Barcelona), en femenina, son los futbolistas españoles nominados al Trofeo Kopa de la gala del Balón de Oro que premiará este lunes a los y las mejores futbolistas Sub-21.

En la categoría masculina, el favorito parece ser su último ganador, el extremo blaugrana Lamine Yamal, de 18 años y que también opta al premio del Balón de Oro. Su principal rival podría salir del PSG francés, el gran dominador de la pasada temporada, en las figuras del delantero francés Désiré Doué y del centrocampista portugués Joao Neves, que además se proclamó campeón con su selección de la Liga de Naciones.

Junto a Yamal, habrá otro futbolista del FC Barcelona como el central Pau Cubarsí, de 18 años, y también estará otro componente de la selección española como Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid procedente del Bournemouth inglés, donde fue uno de los mejores en la temporada 2024-2025.

Este trío de jugadores tratará de mantener el dominio del fútbol nacional, con especial mención para el actual campeón de LaLiga EA Sports, en este galardón en los últimos años que han ganado también Pedri González (2021) y Pablo Páez 'Gavi' (2022).

El resto de candidatos son el francés Ayyoub Bouaddi (Lille), el brasileño Estevao (Palmeiras), el portugués Rodrigo Mora (Oporto), el inglés Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC) y el turco Kenan Yildiz (Juventus).

En cuanto a la categoría femenina, que se estrena a partir de este año, la única representante española entre las cinco nominadas será la centrocampista del FC Barcelona Vicky López, de 19 años recién cumplidos y que también brilló en la pasada Eurocopa de Suiza con la selección española.

Las cuatro rivales de la madrileña serán la delantera colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, la delantera inglesa Michelle Agyemang, cedida por el Arsenal FC en el Brighton y que fue clave en el título de la Eurocopa de su selección, la centrocampista neerlandesa Wieke Kaptein (Chelsea) y la delantera paraguaya Claudia Martínez Ovando (Olimpia), la más joven de las nominadas con 17 años.