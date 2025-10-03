Fútbol: Lamine Yamal es baja para el Sevilla-Barça y los partidos de España al resentirse de las molestias en el pubis

BARCELONA, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja, por lo que se perderá el partido contra el Sevilla FC del fin de semana y los dos partidos con España, al resentirse de las molestias en el pubis que aparecieron en la anterior ventana internacional, mientras que Fermín López ha empezado a hacer este viernes trabajo de campo al margen de sus compañeros en un paso adelante más en su recuperación de la lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho.

"Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido después del partido contra el PSG. Es baja contra el Sevilla y el tiempo previsto de recuperación es de 2-3 semanas", aseguró el FC Barcelona en un comunicado.

Lamine se lesionó en el pubis en la anterior concentración con España y de hecho jugó el segundo partido infiltrado, lo que le hizo perderse cuatro partidos con su club, tres en LaLiga EA Sports y uno en la Liga de Campeones.

El delantero internacional regresó al Barça el 28 de septiembre, casi una quincena después de su lesión en el pubis con España, con 32 minutos de juego y una asistencia en la remontada contra la Real Sociedad, y este 1 de octubre jugó el partido entero de 'Champions' contra el PSG (derrota en casa por 1-2), si bien terminó visiblemente cansado.

Con esta recaída, el de Mataró se perderá el cuarto duelo liguero en este arranque de curso --ha jugado los otros cuatro, la mitad-- y no podrá acudir a la llamada del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quien este mismo viernes le había convocado de nuevo.

Por su parte, Fermín López, que encadenó una segunda lesión muscular tras la sufrida también en el recto pero de la pierna izquierda a principios de septiembre, está ya algo más cerca de poder entrenar con el grupo y por ende de empezar a pensar en su vuelta al equipo, que podría ser de aquí a una o dos semanas en función de cómo evolucione la zona afectada a esta nueva carga de trabajo.

La plantilla de Hansi Flick ha vuelto a los entrenamientos este viernes en una sesión de recuperación para empezar a preparar el desplazamiento al campo del Sevilla, que se ha llevado a cabo en la Ciutat Esportiva con Fermín López haciendo trabajo en las instalaciones y sobre el verde, pero al margen del equipo.