Fútbol: Lamine Yamal lidera la goleada del Barça ante el FC Seoul (3-7)

BARCELONA, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Barça ha ganado este jueves al FC Seoul (3-7), en el primero de los dos partidos amistosos de la gira asiática en Corea del Sur, en una fiesta goleadora liderada por Lamine Yamal y Ferran Torres, con buenos detalles de Marcus Rashford y con la necesidad de ajustar varios aspectos defensivos como cosas a mejorar de cara al segundo choque en tierras surcoreanas, el próximo lunes contra el Daegu. El estreno de la nueva segunda equipación dorada, con la marca de Kobe Bryant en lugar del 'swoosh' habitual de Nike, fue brutal. En un partido con diez goles, siete de ellos de los de Hansi Flick, que no paró de ajustar detalles a lo largo de un partido en el que rotó mucho, sobre todo en la segunda parte, tras salir con un once casi de gala en el que destacó Lamine Yamal. Ante el FC Seoul, que marcha cuarto actualmente en la K League, primera división surcoreana, y venía de ganar el pasado domingo al Daejeon Citizen (0-1) con un único gol de penalti de su capitán y estrella, el inglés Jesse Lingard, el Barça demostró que el fútbol surcoreano sigue a años luz del 'culer'. A los 3 minutos ya avisó Pedri, con un disparo cruzado a buen pase de Jules Koundé, y es que el Barça tardó apenas 8 minutos en abrir la lata, con un gol de ariete puro de Robert Lewandowski al recoger el rechace de un tiro al palo de Lamine Yamal. El polaco, de primeras y atento, marcó a puerta vacía tras una recuperación previa del Barça, aunque el Seoul reclamó que el árbitro pudo molestar a un jugador local en esa recuperación de Dani Olmo. Salió a por todas Lamine Yamal, como si no fuera un amistoso. Sus compañeros le buscaban y él lo aprovechaba. Con el '10', con la dorada, se inventó un tiro potente raso tras un rechace en un intento de asistencia y, rápido, engañó y superó al portero Kang Hyeon-Mu. Poco después, Raphinha, casi sin ángulo sobre línea de fondo, tiró al lateral de la red y Lewandowski también gozó de una buena oportunidad. Pero fue en el minuto 26 cuando el FC Seoul, aprovechando que el Barça se relajó, logró abrir la lata blaugrana y la porteria de Joan Garcia, que vio pasar a su espalda un centro-chut de Moon Seon-Min sin rematador, pero Lamine la perdió en la banda y el centro rápido lo aprovechó Cho Young-Wook para situar, en posible situación de fuera de juego, el 1-2 en el marcador con un trallazo desde la frontal del área pequeña, justo antes de la primera pausa de hidratación. El Barça tuvo que sobreponerse y sosegar el partido, pero una gran jugada iniciada y culminada por Dani Olmo, asistido por Raphinha, casi acaba en gol. El brasileño se marcó una gran carrera para romper la defensa y ponerle un balón que era un regalo al de Terrassa, que quiso ajustar el disparo demasiado al palo y se fue por muy poco fuera. Y, tras ese casi 1-3, llegó la jugada del 2-2 justo en el añadido de la primera parte. En una contra, el defensa central Yazan Al Arab, internacional con Jordania, sorprendió con una incursión y una carrera que le permitió encarar en solitario a Joan Garcia, al que superó con un disparo cruzado para poner el sorprendente empate en el marcador. Había alguien que no quería ver al Barça empatando al descanso. Alguien que quería desquitarse del error el 1-2. Un Lamine Yamal que recibió un balón largo de Dani Olmo, recortó en seco a su defensor, que se cayó al suelo al no poder frenarse, se dio un autopase a modo de control y la puso al palo largo, de tiro potente, para poner el 2-3 favorable al Barça al descanso. En la reanudación, con muchos cambios en el Barça, el equipo catalán fue mejor, con más balón y menos titubeos. Así, el central danés Andreas Christensen, que entró al descanso, recibió un pase del también jugador de refresco Gavi y, en la frontal del área, no se lo pensó: tiro cruzado, raso, que sobrevivió a los varios intentos de meter piernas de la defensa del Seoul y puso el 2-4 en el marcador, devolviendo la diferencia de dos goles a los de Hansi Flick. En el 73', el lateral canterano Jofre Torrents aprovechó bien sus minutos en la segunda parte y dio un gran balón a Ferran Torres para que el 'Tiburón', en una acción similar a la del 2-3 de Lamine, sentara a su defensor para perforar con potencia las redes coreanas y lograr el 2-5 en el Estadio Mundialista de Seúl. El Barça iba desatado y quedó demostrado al instante, en una jugada marca de la casa, con pases al primer y segundo toque, que terminó con un Gavi dándose la vuelta para encarar portería y marcar pese a la oposición del portero surcoreano. Gavi, con el brazalete de capitán, celebró mucho el tanto, que llegó justo antes de ser sustituido. Pese a que el Seoul marcó el tercer gol en un despiste colectivo, Ferran Torres firmó pronto su doblete. El Barça respondía con gol a cada tanto local. Además, un colaborador e inspirado Marcus Rashford, que jugó la segunda parte entera, vio entre líneas al delantero valenciano y, con ligero desvío de un defensa, le dio un gran balón. Y este definió de coña para poner el 3-7 definitivo en este primer partido del Barça en Corea del Sur, ante un FC Seoul que intentó luchar y estuvo bien en ataque pero incapaz de contener las muchas armas ofensivas de un Barça que, pese a estar en pretemporada, empieza a carburar. El lunes, ante el colista de la K-League, el Barça deberá demostrar que está algo más rodado y, cuanto menos, más acostumbrado al sofocante calor y humedad de Corea del Sur.