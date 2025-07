Fútbol: Lamine Yamal: "Seguiré disfrutando, no tengo presión"

BARCELONA, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado este miércoles tras volver a celebrar junto a su familia su renovación, ya como mayor de edad, con el club blaugrana hasta 2031 y también el heredar el dorsal '10', que quiere "seguir disfrutando" y, "sin presión", luchar por ganar la Liga de Campeones para mejorar la temporada pasada y el triplete nacional. "Lo que significa esta renovación es que sigo en el club de mi vida, disfrutando, jugando para el mejor club del mundo. Seguiré disfrutando, no tengo presión. Estoy muy feliz y mi familia, también", aseguró a los medios en un acto privado en la Barça Botiga del Spotify Camp Nou, portando en la mano el '10' que lucirá esta temporada. Una campaña en la que confía en poder ganar la 'Champions'. "Al final, renovar con el Barça hasta 2013 es un gran paso, son bastantes años. El camino espero que sea muy largo y que esté lleno de victorias, veremos. Espero disfrutar más que el año pasado. No he ganado la 'Champions' así que quiero ganar la 'Champions', la verdad", se sinceró. "Creo que falta ganar esa 'Champions', somos un equipo muy joven pero cuando disfrutamos todos están más felices y nosotros jugamos mejor y ganamos. Falta ganar la 'Champions' y seguir disfrutando para ganar", manifestó el delantero internacional español y nuevo número '10' del FC Barcelona. Por otro lado, aseguró que se centra en las críticas externas. "Tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia, amigos o gente cercana, me son indiferentes. Lo que importa es disfrutar, estoy centrado en el fútbol y en demostrar lo que soy", manifestó. Y, al ser preguntado por las críticas recibidas últimamente, relacionadas sobre todo con la fiesta de su 18º aniversario, fue contundente: "Trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciutat Esportiva disfruto de mi vida y ya está".