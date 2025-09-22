Fútbol: Lamine Yamal, tras ganar el Trofeo Kopa: "Espero conseguir mucho más"

LA NACION

BARCELONA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado este lunes tras ganar por segunda vez consecutiva el Trofeo Kopa al mejor jugador masculino Sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, que espera "conseguir mucho más" en su carrera, a nivel de premios individuales que suelen llegar tras conseguir éxitos colectivos, además de celebrar el poder estar acompañado por toda su familia y compañeros del Barça, en París.

"No quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí que ha venido, o Rapha, que me alegra mucho poder verles aquí, que me han ayudado a llegar aquí. Espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más", señaló en su discurso sobre el escenario del Théâtre du Châtelet de París.

Lamine, que aspiraba también a ganar el Balón de Oro, empezó su agradecimiento por la revista France Football, que otorga el premio.

"Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección porque sin ellos no estaría aquí y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí", manifestó.

