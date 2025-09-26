Fútbol: Lamine Yamal y Balde entrenan con el grupo antes de recibir a la Real Sociedad

BARCELONA, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Alejandro Balde han entrenado este viernes con sus compañeros, en una sesión de recuperación para los titulares en la victoria en Oviedo (1-3) de este jueves en LaLiga EA Sports, y apuntan ambos a poder estar disponibles para su entrenador, Hansi Flick, de cara al partido del domingo contra la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

La Ciutat Esportiva Joan Gamper acogió a las 11.30 horas un entrenamiento para los jugadores que no fueron titulares en el Carlos Tartiere, acompañados por el lateral Alejandro Balde y por el extremo Lamine Yamal, que se ejercitaron con el grupo con normalidad. Por contra, los titulares en Oviedo llevaron a cabo trabajo de recuperación.

Lamine Yamal regresó con molestias en el pubis de la última concentración de la selección española, con la que jugó infiltrado el último duelo. El extremo de Rocafonda se ha perdido los tres últimos partidos de Liga, en las victorias del Barça contra el Valencia CF, Getafe CF y Real Oviedo, además del duelo inaugural de la 'Champions' contra el Newcastle, también con victoria 'culer' (1-2).

Por su parte, Alejandro Balde sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento del miércoles 3 de septiembre y, desde entonces, ha sido baja. No obstante, ya lleva unos días de prueba y su regresa a los entrenamientos es el paso previo a recibir el alta médica.

El Barça recibirá la visita de la Real Sociedad (18.30 horas) en Montjuïc, en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, en el segundo duelo doméstico de la semana y que los de Flick seguirán preparando este sábado, con una última sesión previa al choque.