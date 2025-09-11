Fútbol: Laporta expresa el apoyo del Barça a la lengua catalana, "amenazada por la intolerancia"
Fútbol: Laporta expresa el apoyo del Barça a la lengua catalana, "amenazada por la intolerancia"
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expresado este jueves durante la celebración de la Diada, el Día Nacional de Catalunya, el compromiso del club con la lengua catalana, que ve "amenazada por la intolerancia".
En declaraciones a los medios tras la tradicional ofrenda floral del club al monumento de Rafael Casanova, ha destacado que el Barça participa en este acto desde hace más de 100 años y que mantiene un "firme compromiso con la defensa de los derechos y libertades de Catalunya".
Además, ha añadido que su Junta Directiva defenderá siempre una catalanidad "auténtica, respetuosa, que se hace respetar, una catalanidad que es integradora y se hace querer", porque, ha asegurado, son los valores fundacionales del club.
