Fútbol.- Las calles del entorno del Estadio Metropolitano se nombrarán con fechas señaladas para el Atlético de Madrid
MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nombrar calles del entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano con fechas señaladas para el Atlético de Madrid, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, junto al 'colchonero' alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión al distrito de Chamberí.
En concreto se ha aprobado la asignación de las denominaciones de la Avenida Atlético Aviación, Calle del 26 de Abril, Paseo de los Colchoneros y Calle de 1903 en los viales que rodean al feudo rojiblanco. Es una iniciativa que responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva el entorno de la sede del club Atlético de Madrid reconociendo su historia, sus principales fechas significativas y sus símbolos", ha explicado Sanz.
