Fútbol. Le Normand y Marcos Llorente no viajan a Barcelona y serán baja en el duelo del Camp Nou

  1 minuto de lectura
MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

Los internacionales españoles Robin Le Normand y Marcos Llorente serán las únicas bajas del Atlético de Madrid para afrontar el partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports, adelantado por la disputa de la Supercopa de España en enero, contra el FC Barcelona de este martes (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou, según comunicó el club rojiblanco.

Ambos jugadores no han logrado recuperarse a tiempo de sus lesiones, que les tienen fuera de los terrenos de juego desde hace algunas semanas. Llorente sufrió una lesión muscular en el muslo en el enfrentamiento ante el Getafe de hace dos jornadas y sigue con su recuperación. Por su parte, Le Normand ya ha comenzado a entrenar con el grupo y su vuelta a las convocatorias está cerca.

La lista completa es la formada por los porteros Oblak, Musso y Esquivel; los defensas Giménez, Ruggeri, Lenglet, Molina, Hancko, Marc Pubill y Javi Galán; los mediocentros Gallagher, Johnny, Koke, Barrios, Carlos Martín y Nico González; y los atacantes Griezmann, Sorloth, Álex Baena, Almada, Julián Álvarez, G. Simeone y Raspadori.

