Fútbol: Leo Messi: "Lo más lógico es que no llegue al próximo Mundial"

BARCELONA, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El futbolista de la selección argentina Leo Messi ha asegurado este jueves que lo "más lógico" es que no juegue el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, por su edad actual (38 años), aunque está "ilusionado y con ganas" y por ello quiere ir "partido a partido" y después tomar la decisión, que dependerá de cómo se encuentre físicamente y ser "sincero" consigo mismo.

"Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, por edad lo más lógico es que no llegue, pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas. Como dije, siempre voy día a día, y partido tras partido", afirmó Messi a los medios después de la victoria por 3-0 de Argentina sobre Venezuela.

El futbolista del Inter de Miami tiene claro que si no está "bien", prefiere no estar en la defensa del título, así que tendrá que ser "sincero" consigo mismo. "Cuando yo me siento bien, disfruto, y si no, si no estoy bien, la verdad que lo paso mal y prefiero no estar, así iremos viendo", explicó.

Lo sí que reveló es que el encuentro de este jueves en el Monumental de Buenos Aires fue el último en que disputará su país, un partido en el que el argentino sintió "muchas emociones". "Viví muchas cosas en esta cancha, buenas, no tan buenas, pero siempre una alegría jugar en Argentina delante de nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, muy feliz", confesó.

"Poder terminar de esta manera aquí es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente por muchos años. Tuve cariño en Barcelona, lo tengo, y mi sueño era tenerlo acá también en mi país con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos, con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse. Después se me dio a mí y alguno más de la generación anterior, todo lo que vivimos fue hermoso", profundizó.

Finalmente, Messi recalcó que ahora se centra en terminar bien la temporada con el Inter de Miami y después decidirá sobre su participación en Mundial. "Nosotros terminamos la temporada ahora a fin de año, y después me toca hacer una pretemporada. Nos van a quedar seis meses, y veré cómo me iré sintiendo, espero hacer una buena pretemporada, terminar bien este campeonato en la MLS, ojalá podamos cumplir el objetivo de ser campeones, y después prepararnos", concluyó.