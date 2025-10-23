Fútbol.-Leo Messi renueva y alarga su carera con Inter Miami

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) - El futbolista argentino Leo Messi renovó de manera oficial con Inter Miami este jueves un contrato que ahora se extiende hasta 2028, con lo que alarga su exitosa carrera mirando al Mundial del próximo año donde Argentina defiende título. "Inter Miami CF anunció hoy que ha renovado al capitán del club, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón de la Copa del Mundo, Lionel Messi, con un contrato que se extenderá hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS)", dice el comunicado oficial del conjunto americano. Messi, de 38 años, llegó a Miami en 2023 y cumplía contrato al final de esta temporada 2025. Los rumores apuntaban a una continuidad que estuvo en el aire hasta este jueves. "Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", afirmó el propio Messi. "Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", añadió en el comunicado. Y es que el anuncio de Inter Miami se llevó a cabo con un video de Messi firmando su renovación en el sitio donde se desarrolla el nuevo estadio. El ex del FC Barcelona alargará una carrera única, ganador ochos veces del Balón de Oro, y sin duda querrá llegar bien al Mundial que el próximo año se disputa precisamente en Estados Unidos, además de en Canadá y México. El '10' llevó en 2022 a la albiceleste a su tercera estrella, primera desde 1986. Mientras, en Miami celebran alargar la leyenda del argentino compitiendo en la MLS. "Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños", declaró Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami CF. "La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando", añadió. Por otro lado, el copropietario David Beckham también reflejó la ilusión de todo el club. "Nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado. Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el fútbol", dijo. "Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de contar con un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el fútbol en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él", añadió. Desde su llegada a Florida, Messi fue clave para guiar al Inter Miami en la conquista de sus dos primeros trofeos históricos al ganar la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield de la MLS 2024, obteniendo los premios al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023 (10 goles en siete partidos) y recibiendo el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS en 2024. Messi continuó destacando en la MLS 2025, ganando el Botín de Oro de la MLS con 29 goles para convertirse en el primer jugador de Inter Miami en ganar el prestigioso premio. Además, el argentino guió a Inter Miami a una histórica clasificación a octavos de final en el renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.