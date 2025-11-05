Fútbol. Lewandowski: "Mi futuro no es importante ahora, estoy tranquilo"

BARCELONA, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha afirmado este martes que afronta con "tranquilidad" su futuro, pese a terminar contrato esta temporada, y que su prioridad es "ayudar al equipo a ganar partidos", en la previa del encuentro ante el Club Brujas correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

"Sobre mi futuro, tengo tranquilidad. A mi edad también estoy pensando que para mí esto es lo mejor. Es un momento en que el futuro no es importante para mí, tengo cosas para trabajar ahora", señaló el atacante polaco, que insistió en que su foco está en "marcar goles y ayudar al equipo".

"No tengo prisa. Lo más importante creo que es qué sensación tenga, y en este momento no tengo que pensar sobre mi futuro. Hay muchas cosas que pueden pasar en mi vida y al final estoy muy feliz y concentrado en esta temporada, para marcar goles y para ganar títulos. Eso es lo que tengo en mi cabeza", añadió.

Lewandowski reconoció que las lesiones le han impedido tener continuidad en el primer tramo de la temporada, pero aseguró sentirse plenamente recuperado. "He estado dos veces lesionado, por eso creo que mi temporada empieza ahora. Si estoy con el equipo es porque puedo jugar al 100%. He trabajado muy bien estas semanas y veo que estoy a un nivel muy alto", explicó.

El delantero, de 37 años, consideró que el equipo ha sufrido falta de estabilidad por las bajas, aunque se mostró confiado en que el grupo recupere su mejor versión. "Si jugamos como equipo siempre somos muy peligrosos. Podemos ganar títulos, tengo calma y sé que puedo ayudar mucho al equipo", añadió.

En relación a Lamine Yamal, Lewandowski pidió paciencia con el joven canterano. "Hablo mucho con Lamine, pero necesita calma, tiempo y más experiencia. Es normal a su edad", afirmó, antes de recalcar que prefiere "hablar del equipo en general".

Respecto al duelo de este miércoles, advirtió del nivel del conjunto belga. "Cada partido de Champions es muy importante. El Brujas está muy fuerte en casa y sabemos que no será fácil. Tenemos que jugar al cien por cien porque si volvemos a Barcelona con los tres puntos, mejor", sentenció.