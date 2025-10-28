Fútbol: Lidl amplía su compromiso con el fútbol femenino con el patrocinio de la UEFA hasta 2030

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La cadena distribuidora de alimentos Lidl ha extendido su colaboración con la UEFA y patrocinará la Liga de Naciones femenina de fútbol hasta 2030, según ha anunciado este martes la empresa en un comunicado. Tras la alianza como socio oficial de la Eurocopa femenina de fútbol de 2025, que vieron más de 400 millones de aficionados en todo el mundo, Lidl es ahora socio de la edición de 2029, de la fase de clasificación 2028-29 y de la Liga de Naciones de 2025, 2027 y 2029, profundizando así "su compromiso con la promoción de la salud, la concienciación y el empoderamiento a través del deporte".

Además, la compañía destaca que la popular experiencia del Lidl Kids Team regresará en la Eurocopa femenina de 2029, brindando a niños y niñas la oportunidad de caminar de la mano con las estrellas del fútbol femenino.

La base de esta ampliación de la asociación se ha formado gracias a los notables torneos de los últimos dos años. Este año, la Eurocopa femenina recibió a más de 650.000 aficionados en los estadios y alcanzó a más de 400 millones de espectadores en todo el mundo. A través de activaciones de marca, Lidl distribuyó 269.950 raciones de fruta en las Fan Zones y frente a los estadios para promover un estilo de vida saludable. Lidl también presentó el Lidl Awareness Team, por el que 57 empleados de Lidl que se aseguraron de que cada aficionado se sintiera seguro y respetado, encarnando los valores de pertenencia y diversidad.

El eje central de la actividad de Lidl en la Eurocopa 2025 fue el compromiso de inspirar a niñas y mujeres jóvenes. La cadena organizó un Lidl Youth Camp internacional en Basilea, que reunió a 100 chicas de entre 14 y 17 años procedentes de 18 países, a quienes ofreció entrenamientos profesionales, talleres de nutrición y la oportunidad de crear amistades duraderas.

Igualmente, el Lidl's Fresh Field en Rapperswil-Jona, Suiza, cultivó y donó más de 12 toneladas de frutas y verduras frescas destinadas a personas necesitadas, demostrando el compromiso de Lidl con la alimentación consciente y el impacto positivo en la comunidad.

FOMENTANDO LA PARIDAD

Esta asociación pretende representar el compromiso de Lidl con generar el mismo entusiasmo y apoyo por el fútbol femenino que en el masculino. Al proporcionar el mismo nivel de visibilidad, activación y participación de los aficionados que en los torneos masculinos, Lidl quiere contribuir a garantizar que el deporte femenino reciba el apoyo que se merece.

Para Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España, esta colaboración encarna los valores de rendimiento, unión y empoderamiento de la empresa. "El fútbol femenino merece el mismo apoyo que el fútbol masculino, y a través de nuestras iniciativas, desde el Lidl Kids Team hasta las iniciativas de alimentación consciente, nos enorgullece contribuir a crear esa igualdad.

Somos un equipo y, por ello, nos comprometemos a inspirar una vida saludable y a empoderar a las comunidades, tanto dentro como fuera del campo", comentó Alarcón.