Fútbol: Lionel Messi hace historia en la MLS con cuatro dobletes consecutivos

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El delantero argentino Lionel Messi se convirtió este miércoles en el primer jugador de la historia de la MLS en marcar dos goles en cuatro partidos consecutivos, después del doblete conseguido en la victoria del Inter de Miami (2-1) ante el New England Revolution. El internacional argentino abrió el marcador en el minuto 27 con un zurdazo a la esquina inferior izquierda del área en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Después, justo antes del descanso, transformó un pase en profundidad de Sergio Busquets. Además, Messi tuvo otros dos disparos a puerta bloqueados en la segunda parte, pero Miami no vio puerta en el resto del partido. Por su parte, Carles Gil adelantó a New England en el minuto 80 con un derechazo desde fuera del área. El de New England fue el cuarto partido consecutivo en el que Messi marcó dos goles contra el Montreal la semana pasada, y ante el Columbus Crew y, de nuevo, frente al Montreal en los dos partidos de MLS previos al comienzo del Mundial de Clubes. Un doblete con el que ya acumula 14 goles y ocho asistencias en liga, siendo el segundo máximo goleador de la competición.

LA NACION servicio-de-noticias