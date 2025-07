Fútbol: Los árbitros de Primera, con los tres ascendidos, superan las pruebas físicas de pretemporada

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Los árbitros que pitarán en LaLiga EA Sports 2025/26 siguen con su pretemporada en Asturias y este martes superaron las obligadas pruebas físicas, incluidos los tres colegiados que la RFEF y el CTA han ascendido para debutar en Primera División; Iosu Galech Apezteguia, José Luís Guzmán Mansilla y Miguel Sesma Espinosa. En el segundo día del seminario de pretemporada arbitral llegó la jornada de pruebas físicas, el último escalón antes del inicio de cada campaña arbitral en Primera. Todos los árbitros han tenido que superar, en el campo Arturo Villar García de la Real Federación Asturiana de Fútbol, pruebas que miden la velocidad y la resistencia para estar "a tono con un fútbol cada vez más físico y veloz". Entre los colegiados estaban los tres 'nuevos', recién ascendidos, como el navarro Iosu Galech Apezteguia. "Es un 'pasito' más, ahora ya es oficial que debutamos. Ilusionados y ya con ganas. Nos han acogido muy bien, ya nos conocíamos porque son muchos años en esto, pero ya contento y agradecido a ellos", se sinceró en declaraciones facilitadas por la RFEF. Por su parte, el andaluz José Luís Guzmán Mansilla se mostró "muy ilusionado". "Estoy con ganas de empezar la temporada. En este enclave estamos con las pruebas físicas con los compañeros, que nos han acogido muy bien, estamos con muchas ganas", comentó. Y Miguel Sesma Espinosa, del colegio riojano, reconoció que ya están "libres y dispuestos" para debutar. "Solo falta coger el silbato el primer día para creérnoslo. Ha sido un verano muy 'cortito' y hasta que no llegue el primer día, con el silbato y el saque inicial, me tienen que pellizcar porque no me lo creo", aseguró.