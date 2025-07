Fútbol: Los socios del Barça puntúan con un 6,6 las obras del Espai Barça

BARCELONA, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha revelado este martes los resultados del 'Observatorio Azulgrana' de la temporada 2024/25, una encuesta de opinión que el club lleva a cabo sobre 3000 socios y socias mayores de edad, abonados o no, que deja sobre escrito que un 86% de los mismos avala la gestión de la Junta del presidente Joan Laporta, si bien le ponen, en la parte más mala, un 6,6 a las obras del Espai Barça y del Spotify Camp Nou. La encuesta trata temas diversos como la valoración de la labor de la Junta Directiva, las secciones o la gestión del Espai Barça. El observatorio lo ha llevado a cabo el Instituto Feedback de Investigación Aplicada, mediante una encuesta realizada a 3000 socios, hombres y mujeres, abonados y no abonados, mayores de 18 años y residentes en España, entre el 10 y el 20 de junio de 2025. El 86% de los socios y socias encuestados avalan la gestión de la Junta Directiva y 64% la puntúa entre notable y excelente. Entre las notas más destacadas está la obtenida por el entrenador del primer equipo masculino, el alemán Hansi Flick, porque su contratación ha sido puntuado con un 9,5 sobre 10, mientras que la alianza con Spotify y la renovación del contrato con Nike obtienen 8,4 y 8,2 puntos respectivamente. Una nota algo más baja es la que recibe la gestión de las inscripciones --mediante cautelar del CSD-- de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, con un 7,4, mientras que la evolución de las obras del Espai Barça y del nuevo Spotify Camp Nou quedan puntuadas con un 6,6 sobre 10 por los socios y socias encuestados. El grado de satisfacción en relación con la marcha deportiva del club se ha situado en un 8,3 sobre 10, gracias sobre todo a los primeros equipos masculinos y femeninos, con un 9 y 8,9 respectivamente. El 64% de los encuestados aprueban la situación económica del club y un 55% piensan que ésta mejorará en el futuro. Por otro lado, en cuanto a la estancia en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, aunque un 70% de los socios y socias no adquirieron un pase un 40% de ellos han asistido a un mínimo de un partido en el Estadi Olímpic. La experiencia en el Lluís Companys ha recibido una puntuación media de 7,1 sobre 10, con un 70% de encuestados dando una puntuación notable o excelente. Preguntados por la celebración del 125 aniversario del club, de entre las iniciativas más destacadas destaca el 92% del grado de conocimiento de la mascota 'CAT' así como del canto oficial de la efemérides 'L'Escut al Pit', con una nota media de 7,9 sobre 10. Un 90% valora como notable o excelente el manifiesto del 125 aniversario titulado 'Volem la Pilota'.