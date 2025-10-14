Fútbol.- Louzán evita "alimentar polémicas" y asegura que el ambiente entre clubes y federación es "extraordinario"

VALLADOLID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha evitado este martes "alimentar polémicas" y ha asegurado que el "ambiente que se respira" entre la selección, los clubes y los jugadores es "extraordinario".

En este sentido, y a preguntas de los medios en Valladolid, donde el combinado nacional juega esta noche ante Bulgaria un nuevo partido clasificatorio para el Mundial, ha pedido la colaboración de los propios periodistas para aparcar "polémicas" tras las declaraciones de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal.

"Puede haber apreciaciones que hay que respetar, sin duda, pero quiero evitar cualquier tipo de polémica. Ahora mismo hay una coordinación, yo diría, que prácticamente perfecta, con los directores deportivos de cada uno de los clubes de España, también a nivel internacional, y por lo tanto yo no puedo más que estar muy agradecido al esfuerzo que los clubes hacen porque al final son quienes contratan a los jugadores", ha señalado.

En este contexto, ha incidido en que el ambiente que se "respira" en torno a los futbolistas, a la selección y a los clubes del fútbol profesional con la Federación es "extraordinario".

"Puede haber a veces cuestiones de interpretación, de apreciación que hay que respetar, pero fuera de ahí no voy a alimentar ningún tipo de polémica porque no la hay", dijo.

"Estamos en un buen momento, la selección está jugando de manera extraordinaria y pediros también a vosotros en ese sentido comprensión. Yo sé que hay que hablar un poco de todo, pero la verdad lo primero es satisfacción general a clubes y al propio seleccionador", ha zanjado.