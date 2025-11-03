Fútbol. Louzán recibe a Alan Pace, presidente del RCD Espanyol, con motivo del 125 aniversario del club

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo un encuentro institucional este lunes con el nuevo presidente del RCD Espanyol, Alan Pace, en el que trataron asuntos relacionados con los 125 años que el club catalán cumplió el pasado 28 de octubre.

"El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha recibido al nuevo presidente del conjunto catalán en un encuentro institucional caracterizado por la cordialidad", informó la entidad sobre una reunión a la que asistieron, además, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel; Mao Ye, consejero delegado del Espanyol, y Brad Spiby, en representación de la propiedad del club.

Los representantes del Espanyol visitaron la sede federativa dentro de la ronda de contactos que realizan con las instituciones del fútbol español y hablaron sobre los 125 años que la entidad blanquiazul celebró el 28 de octubre. Además, hubo un "intercambio de regalos entre ambos presidentes" y Louzán entregó una camiseta de la selección española de fútbol con el número de años cumplidos por el club barcelonés.