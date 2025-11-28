Fútbol. Luis Carrión: "Los equipos que se han metido atrás contra el Atlético han perdido"

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, aseguró este viernes que han hecho "suficiente" en los últimos partidos como para que el equipo oviedista pudiera "tener algún punto más" de los nueve que se reflejan en la clasificación de LA NACION EA Sports, pero que no pueden lamentarse porque visitan al Atlético de Madrid y necesitarán "hacer un buen partido para ganar" sin encerrarse porque esa táctica no les ha servido a los rivales que lo han hecho contra el conjunto rojiblanco.

"Lo he hablado con varios jugadores, con el cuerpo técnico, hemos hecho, creo, suficiente como para tener algún punto más, pero no ha sido así, con lo cual no podemos estar lamentándonos en el próximo día, que el próximo día es mañana. Tenemos necesidad de ganar puntos, queremos ganar", manifestó Carrión en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de la jornada 14 frente al Atlético de Madrid.

El Oviedo llega al Metropolitano "sin mirar el calendario" porque se ven capaces "de competir ante cualquiera". "Vamos con respeto, pero con la idea de ganar. Ellos son un muy buen equipo, con 22 jugadores que serían titulares en casi todos los equipos. Pensamos en el once que pueden sacar y en acertar en lo que pasará. Que pase lo que nosotros queremos", recordó.

"No estamos en una situación en la que podamos escoger dónde competimos y dónde no. Vamos allí con toda la intención de hacer un buen partido, como el otro día hicimos contra Rayo que también es un equipo muy difícil y muy rápido en transiciones", afirmó el entrenador del conjunto asturiano.

Preguntado por si el partido exige un enfoque más conservador, el entrenador oviedista señaló la necesidad de adaptarse a los momentos del juego. "He visto todos los partidos del Atlético y los equipos que se han metido atrás han perdido, aunque habrá momentos de bloque bajo, es normal. Es de los mejores rivales, pero trabajamos en lo que es mejor para ganar. Vamos pensando en hacer un buen partido para ganar", declaró.

Carrión valoró el estado físico de su plantilla, que "está bien", tras el empate del pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano (0-0), aunque lamentó la lesión del lateral izquierdo Javi López. "El equipo está preparado, tenemos recambios en condiciones", explicó.

En cuanto a posibles variaciones tácticas, Carrión confirmó que analizan "varias opciones". Pensamos en los que inician y en los que salen, nos está faltando mejorar los últimos minutos", reconoció al mismo tiempo que zanjó la situación de Santi Cazorla: "Los buenos al 'prao'. Y Cazorla es el mejor".

Carrión también habló sobre el delantero Haissem Hassan, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo, aunque no está siendo titular. "La mayoría de decisiones son culpa mía. Él es especial, tiene algo que los demás no tienen. Queremos trabajar con él para que dé más. Con los que han jugado menos hablo más, para que estén preparados cuando les toque", aseveró.

"Hablo con él mucho y seguiré haciéndolo. Es diferencial, uno de los mejores de LA NACION en algunas cosas. Queremos que rinda de la mejor manera. Puede hacer más de lo que hace. Ha participado menos, el equipo ha rendido bien y para nosotros es uno más", añadió al respecto.

Finalmente, el técnico quiso agradecer las palabras de apoyo del presidente del club, Martín Peláez. "Me siento querido. Desde que llegué el ambiente en el Tartiere ha sido espectacular, hay apoyo a los jugadores. Vamos juntos club y yo para que salgamos de esta situación con el apoyo de todo el mundo", concluyó.