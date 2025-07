Fútbol.- Luis Díaz: "El Bayern de Múnich encaja perfectamente con mis objetivos"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El futbolista colombiano Luis Díaz ha afirmado este jueves, durante su presentación oficial como nuevo delantero del Bayern de Múnich, que el equipo bávaro "encaja perfectamente" con sus "objetivos" tras haberse ido del Liverpool FC después de tres temporadas y media. "Estoy muy contento de estar aquí en Múnich, en un gran club", declaró durante su primera rueda de prensa en la Säbener Strasse. "Mis primeras impresiones son muy buenas. He recibido una calurosa bienvenida y estoy deseando conocer aún mejor a mis nuevos compañeros", añadió al respecto. Luego Díaz explicó por qué se había decantado por el Bayern: "Encaja perfectamente con mis objetivos. Quería unirme a un equipo grande y ambicioso, este club tiene una historia increíble. Queremos ganarlo todo. Mi objetivo es ayudar al club y celebrar éxitos lo antes posible", dijo. "Puedo jugar en punta o como extremo. El entrenador me ve más en la banda izquierda, pero juego donde se me necesita. Quiero ayudar al equipo, ésa es mi prioridad", indicó. El director general deportivo, Max Eberl, también ve al nuevo fichaje "más en la banda", pero alabó su polivalencia y también la posibilidad de poder usarlo en el centro del ataque. Además, el delantero 'cafetero' desveló una conversación con Florian Wirtz, exjugador del Bayer Leverkusen y flamante fichaje veraniego del Liverpool. "Me dijo que la Bundesliga es muy intensa, comparable a la Premier League", comentó Díaz. "Y que los estadios siempre están llenos. Florian me deseó buena suerte", agregó sobre su charla con Wirtz. Igualmente señaló que Harry Kane "es un delantero fantástico", que cuenta "con enormes cualidades" y que lo "ayudará mucho". "Michael Olise tiene cualidades similares a las mías. Aprenderé mucho de los dos y también de otros jugadores como Manuel Neuer. Estoy muy contento de compartir vestuario con ellos", concluyó Díaz sobre sus compañeros.