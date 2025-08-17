Fútbol: Luis Fernández cree que Laporte "tiene ilusión" de fichar por el Athletic, un club "que tiene en el corazón"

BILBAO, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

El exentrenador franco-español Luis Fernández, extécnico del Athletic Club, cree que el defensa Aymeric Laporte, actual jugador del Al-Nassr saudí, tiene "ilusión" por regresar al conjunto bilbaíno, donde jugó entre 2012 y 2018, ya que es un club "que tiene en el corazón".

En declaraciones a Europa Press, el exentrenador --que reside en París pero que asistió a la Aste Nagusia de Bilbao y a ver este domingo en San Mamés el primer partido de LaLiga de Athletic y Sevilla--, ha declarado que Aymeric "sabe lo que es" el equipo rojiblanco, y que el jugador "está en un momento donde se puede sentir mucho mejor al venir a jugar aquí, porque es un club que tiene dentro del corazón".

Fernández ha reconocido que le gustaría verle vestir la camiseta rojiblanca de nuevo "para que pueda responder a lo que se quiere de él", con esa "experiencia que puede aportar" hoy al equipo.

Por otra parte, el exentrenador rojiblanco considera que el actual dirigente de la plantilla, Ernesto Valverde, está haciendo "bonitas cosas con este grupo" de jugadores.

"Cuando veo al Athletic con 125 años en primera división, es algo maravilloso. Esta temporada le deseo lo mejor, como el año pasado, que estuvieron a punto de jugar una final de Europa", ha declarado.

Preguntado sobre la decisión de Nico Williams de renovar, ha afirmado que "son decisiones muy importantes en un momento de la carrera que tienes que tomar".

"Si ha decidido quedarse es porque piensa que el Atheltic es el club donde todavía puede conseguir conquistar una afición y conquistar ese fútbol español en el que está".

En ese sentido, ha añadido que Nico "está jugando bien" y que lo mejor para el club es que "se quede".