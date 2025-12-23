Fútbol.- Luis García Tevenet entrenará al Real Valladolid hasta final de temporada

VALLADOLID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con el entrenador andaluz Luis García Tevenet, de 51 años, para dirigir al equipo hasta el final de esta temporada, ocupando el cargo que estaba vacante desde el adiós del técnico uruguayo Guillermo Almada, según ha confirmado este martes el propio club a través de sus canales oficiales.

Nacido el 8 de mayo de 1974 en Sevilla, Tevenet también fue jugador profesional e inició su carrera en los banquillos en el Orihuela CF en el curso 2008/09. Después entrenó al Jerez Industrial, fue segundo técnico en el Sevilla FC y volvió a ser primero en el San Roque de Lepe, UCAM Murcia, al FC Cartagena, SD Huesca --ascendiendo a Segunda--, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y Atlético de Madrid B.

Con el filial colchonero logró dos ascensos consecutivos --de Tercera RFEF a Primera RFEF-- y en la campaña 2024/25 se convirtió en asistente de Diego Pablo Simeone en el primer equipo del Atleti. El pasado verano salió del club madrileño para comenzar una aventura en Brasil, donde fue segundo entrenador en el Botafogo.

Tras 423 partidos como primer entrenador y una amplia trayectoria, ahora llega al Valladolid "para dar otro paso importante en su carrera y afrontar un gran reto", según indicó el club blanquivioleta en su nota de prensa.

Así, el técnico sevillano tratará de plasmar desde el primer día "su capacidad para gestionar y potenciar el talento joven, cualidades que le han permitido evolucionar a lo largo de los años", concluyó la entidad pucelana.