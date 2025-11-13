Fútbol. Luis Rubiales: "Louzán está totalmente entregado e inclinado a Tebas"

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales defendió este jueves que el actual mandatario del ente federativo, Rafael Louzán, "está totalmente entregado e inclinado a Javier Tebas", presidente de LA LIGA, del que dijo también que "no tiene alma, es una mala persona y le da igual mentir para llegar a donde sea".

"Soy un hombre de justicia, Tebas no tiene alma, es una mala persona y le da igual mentir para llegar a donde sea. Yo no he hablado mal de Louzán. Él dice que la relación conmigo era tensísima, que el 'Rubialismo' es en otra ventanilla, que después del beso no tuvo contacto conmigo. Pero en Whatsapp me hacía la pelota continuamente, me decía que está para lo que necesite. Si él miente, yo señalo", expresó Rubiales desde el Espacio Eventize en Madrid en la presentación de su libro 'Matar a Rubiales'.

El exdirigente lamentó que Tebas "ha conseguido que haya tabla rasa". "Si quiere ir a Miami, a Louzán le da igual y lo eleva a UEFA. Que Tebas quiere que la Copa la negocie LA LIGA, Louzán se la da, o le quita la denuncia de CVC. Louzán está totalmente entregado e inclinado a Tebas", expresó.

Rubiales sufrió un intento de agresión en el inicio de la presentación, cuando un individuo, familiar del expresidente según fuentes cercanas al propio Rubiales, le tiró un huevo. "La suerte es que me han parado, no sabía si tenía un arma", relató, antes de revelar que "la razón del libro es contar la verdad".

"Yo soy un hombre honrado y he trabajado con honestidad. Llevamos a la RFEF a su mejor momento, este libro es para aquellos que quieran conocer la realidad. No soy para nada rencoroso, estoy muy feliz, voy a salir adelante. Estoy fuerte, estoy bien, convencido, los cobardes no me importan lo más mínimo. Estoy encantado por el recibimiento del libro y que se haya aupado a las primeras posiciones de ventas", celebró.

Rubiales cree que "se formó la tormenta perfecta" para forzarle a abandonar la RFEF, "en el momento en el que el presidente del Gobierno tenía que dar una amnistía que nunca iba a dar". "Esa cortina de humo le vino muy bien. Fueron un cúmulo de cosas", apuntó.

"Cuando dimití lo hice por salvar a mis compañeros. El Gobierno me dijo 'si no dimites antes de las 9 de la mañana del lunes, tu equipo esta fuera'", confesó Rubiales. Además, destacó el trabajo de sus compañeros en la RFEF, algunos de ellos presentes en la presentación, como Andreu Camps, exsecretario general; Tomás González Cueto, asesor jurídico, Chema Timón, o Pablo García Cuervo. "Si no es por Andreu Camps no tendríamos Mundial, teníamos la final pactada, y ahora se habla de dónde se hará la final. Ha sido el mejor trabajador de la historia de la RFEF", defendió.

"Quiero creer en la Justicia y creo en la honestidad de los jueces. Ningún juez quiere dictar una sentencia falsa, confío en el sistema. Un fiscal nunca llama a la víctima para que denuncie, y en mi caso sí se hizo", agregó.

Y continuó cargando contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Entregar el alma de un país por ser presidente y que no tengas el valor de decirme a la cara que era el final... Con eso está todo dicho. Voy a luchar hasta el final, porque no me merezco que me tachen de agresor sexual sin serlo", sostuvo.

Sobre el beso a Jenni Hermoso, insistió en no pedir perdón. "Alguien quiere que pida perdón a una persona que ha mentido. Ocurrió lo que ocurrió, hay muchos más vídeos de la celebración... Se ha visto lo 'light'. Ese día exploté por toda la tensión, el boicot de 18 futbolistas, la familia lo ha pasado mal... Me equivoqué, pero me voy a morir sin reconocer algo que no hice", aseveró.

Y repitió que no se plantea volver a la RFEF. "En la RFEF estará quien decida el fútbol. Yo estoy ahora mismo tratando de ofrecer la verdad, con pruebas, con documentos, con contratos. Hubo 300 mensajes diciéndome qué tontas estas chicas (políticas), que borraron en tres o cuatro horas", relató.

"No voy a cambiar, lo que ocurrió fue lo que ocurrió, no he mentido. No me planteo ser presidente de la RFEF, estoy en otro momento, lucho porque la verdad florezca. Ahora me dedico a la hostelería y tengo mis inversiones", concluyó.

Finalmente, el editor de la editorial 'Última línea', Gonzalo Sichar, describió un libro, 'Matar a Rubiales' "valiente de una persona cancelada". "No solo es un libro de defensa, es un libro de ataque. Critica aparatos del poder muy potentes y fuertes, y para hacer eso hay que ser valiente", afirmó.