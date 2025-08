Fútbol: Luka Modric: "El Milan ha ganado la 'Champions' siete veces y no debe conformarse con una temporada mediocre"

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El centrocampista croata Luka Modric ha recordado durante su presentación como nuevo jugador del AC Milan que el club ha ganado "la 'Champions' siete veces" y que "no debe conformarse con una temporada mediocre", recalcando que "en años anteriores era lo que es el Real Madrid hoy". "Crecí viendo fútbol italiano, y mi equipo italiano favorito siempre ha sido el AC Milan. Mi ídolo era Zvonimir Boban, siempre he tenido un cariño especial por el Milan", señaló en su primera rueda de prensa como 'rossonero', afirmando que este equipo "en años anteriores era lo que es el Real Madrid hoy". Además, cree que el conjunto milanista debe "encontrar la manera de volver" al nivel de aquellos años. "El Milan es uno de los mejores equipos del mundo; ha ganado la 'Champions League' siete veces y no debe conformarse con una temporada mediocre. Necesitamos trabajar duro para llevar al Milan al máximo nivel posible", manifestó. "Me gusta ganar y soy competitivo, y eso es lo que quiero aportar a este equipo. El objetivo mínimo es clasificarnos para la 'Champions League' de la próxima temporada, pero también debemos luchar por ganar títulos, ese es mi objetivo", añadió. Por otra parte, el exmadridista explicó que poner rumbo a Milán "fue una decisión fácil". "El director deportivo Tare me llamó y luego vino a Croacia, demostrando cuánto me quería en el Milan", indicó, aunque también reconoció que habló con Carlo Ancelotti, asegurando, eso sí, que sus palabras no fueron decisivas. "Carlo habló maravillas del Milan. Independientemente de lo que digan los demás, tengo una buena impresión", subrayó. En otro orden de cosas, Modric indicó que quiere aportar "pasión, humildad, ética de trabajo y sencillez". "Aporto mi experiencia y daré lo mejor de mí para intentar hacer lo mismo que siempre he hecho a lo largo de mi carrera. Hay grandes expectativas puestas en mí, pero estoy listo para esto y estoy deseando empezar este reto", expuso. "Todos saben que prefiero jugar en el mediocampo, marcando el ritmo y moviendo al equipo. Todavía tengo que hablar con el entrenador para entender dónde quiere ubicarme, y a partir de ahí solo tendré que trabajar duro y darlo todo. También puedo desempeñar otras funciones en el mediocampo porque creo que lo más importante es el equipo, y haré lo que el entrenador me pida", continuó. Precisamente, habló también de Massimiliano Allegri. "Probablemente el entrenador no tenga buenos recuerdos de mí ni de la final de la 'Champions' en la que le gané, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora tengo muchas ganas de conocerlo y estoy feliz de que me dirija. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, un ganador", concluyó.