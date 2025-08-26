Fútbol: Lukebakio sufre un edema en el sóleo y apunta a baja en el Sevilla para la visita al Girona FC
El Sevilla FC, que no ha arrancado bien LaLiga EA Sports 25-26 con dos derrotas en dos partidos, podría tener la importante baja del delantero Dodi Lukebakio para la visita este sábado al Girona FC por culpa de un problema muscular. El belga jugó este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán todo el partido ante el Getafe CF y lo terminó con molestias, por lo que este martes se ausentó del entrenamiento y ni siquiera trabajó en el gimnasio con el resto de titulares ante los azulones tras detectársele un "edema en el sóleo de la pierna derecha", según informó el conjunto hispalense en su web. De este modo, el técnico sevillista, el argentino Matías Almeyda, podría tener una importante baja, sobre todo por su impacto ofensivo, para su visita a Montilivi ante un rival también necesitado y que no ha arrancado con buenas sensaciones la campaña.
