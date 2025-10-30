Fútbol.- Major Sports Cruises lanza una experiencia en crucero con exjugadores para la Supercopa de España en Yeda

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

La empresa española Major Sports Cruises, especializada en cruceros temáticos, ha alcanzado un acuerdo con la Autoridad de Turismo Saudí y Aroya Cruises para dirigir un programa de viaje en Yeda a los fans que acudan a la Supercopa de España masculina para que puedan compartir actividades con leyendas de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Así, los aficionados que acudan a las semifinales del torneo, programadas el 7 y 8 de enero, podrán embarcar en un crucero entre Yeda y Yanbu previsto entre el 8 y el 11 del mismo mes. En alta mar, la propuesta incluye torneos de e-sports, sesiones de comentarios en directo con leyendas, talleres creativos y espectáculos con sello futbolero.

A continuación, el programa culminará en Yeda con la final de la Supercopa de España del 11 de enero, donde los invitados contarán con experiencias VIP o encuentros exclusivos con leyendas, entre otras actividades.

Juan Marí, CEO de Major Sports Cruises, ha descrito este acuerdo como "un antes y un después" en la manera de vivir el fútbol. "No se trata solo de asistir a un partido, sino de vivir una pasión en un entorno único, donde se combinan cultura, deporte y hospitalidad de primer nivel", ha subrayado finalmente.