Fútbol: Manuel Pellegrini: "La visita del Atlético de Madrid nos llega en muy buen momento"

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, recordó que este lunes reciben a "uno de los tres equipos más importantes" de LaLiga EA Sports como es el Atlético de Madrid y que lo hacen en "un muy buen momento", asegurando que el partido, sin ser "trascendental ni definitivo", es muy importante por haber juego tres puntos en casa.

"Sin lugar a dudas que jugamos con uno de los tres equipos más importantes de la Liga, así lo dicen las estadísticas, los presupuestos y la calidad de los jugadores que tiene, pero creo que nos agarra en un muy buen momento", se sinceró este domingo Pellegrini en rueda de prensa previa al encuentro.

Además, celebró haber tenido descanso por jugar el lunes respecto al duelo en la Liga Europa. "Esta vez jugamos aquí en casa y es distinto cuando se juega el jueves de visitante y hay que ir a jugar el domingo también de visitante, así que esperamos hacer un muy buen partido, como hicimos la temporada pasada", apuntó.

"Estamos peleando con ellos la ubicación en la clasificación, así que es un partido, si no trascendental ni definitivo porque estamos en la fecha 10, con tres puntos de local muy importantes y que tenemos que salir a ganarlo desde el primer minuto", añadió el chileno.

El Betis se impuso el año pasado en el Benito Villamarín, pero el 'Ingeniero' desconoce si eso supone "un punto de inflexión" ante un rival "muy complicado" que no se le ha dado demasiado bien a los verdiblancos y que cuenta "con muy buenos jugadores, con una idea técnica ya de hace muchos años, muy definida y muy clara".

"Por supuesto, superarlo en nuestro campo va a ser siempre importante, pero nosotros no cambiamos mucho la idea futbolística dependiendo de los rivales", advirtió.

"Lo de la estadística, yo lo dije la semana pasada, es algo que sucede en el fútbol y no porque se haya ganado todos los partidos anteriores se va a ganar el siguiente. Para ganarlo hay que hacer exactamente lo mismo que se hicieron los partidos anteriores y seguramente el Atlético Madrid estará revisando por qué no ha podido ganar de visitante, pero ya es tema futbolístico de ellos", añadió al respecto.

El entrenador bético reconoció que Sofyan Amrabat está disponible después de no viajar a Bélgica para la Liga Europa porque "todavía tiene alguna molestia de una lesión que no le impide jugar y era preferible se quedara trabajando en Sevilla" y que la conjuntivitis que sufre el colombiano Nelson Deossa "no es algo que le impida jugar".

Pellegrini se mostró feliz ya de tener a casi toda la plantilla al completo, sobre todo estando "inmersos en tres competiciones". "Por otro lado, creo que también es muy meritorio cuando hemos tenido lesionados el saber mantener un funcionamiento, unidad futbolística y se han incorporado muchos jugadores también del filial que han sabido responder", subrayó.

En este sentido, dejó claro que el 'Chimy' Ávila "es uno más del plantel".

“Está entrenando muy bien y por eso está teniendo más minutos”, agregó del argentino, mientras que aclaró que Junior Firpo se quedó fuera en el partido ante el Genk por ningún motivo relacionado con el rendimiento. Finalmente, fue cuestionado por las informaciones de su país y un futuro como seleccionador. "Es un tema ya que lleva mucho tiempo también. El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador también es un orgullo. Es mi país, llevo también muchos años afuera, pero no tiene relación con el tema de la renovación acá", sentenció.