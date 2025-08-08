Fútbol: Marc-André ter Stegen: "La decisión de someterme a una cirugía fue plenamente aprobada por el Barça"

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El futbolista alemán Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona,

ha dicho que "la decisión" de operarse la espalda "se tomó tras

consultar con profesionales médicos" y que "fue plenamente aprobada"

por el club blaugrana, y ha abogado por solucionar "de forma

constructiva" su conflicto "a través del diálogo y la

responsabilidad".

"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto

física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una

lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes

posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer

lo que más amo: competir", publicó este viernes Ter Stegen en su

Instagram.

"En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas

de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario

expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad",

dijo el guardameta teutón, a quien el Barça abrió recientemente un

expediente disciplinario y le retiró tanto la capitanía como el

dorsal.

"La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con

profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el club, siempre

con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo

plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con

los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible

para seguir luchando por títulos", explicó Ter Stegen desde sus redes

sociales. Luego ahondó en su argumento.

"Además, anuncié públicamente el plazo

de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por

los expertos más reputados y siempre en coordinación con el club",

aseveró sobre la actitud del Barça respecto a su operación de

espalda.

"Me gustaría dejar claro -a raíz de ciertas especulaciones- que todas

las incorporaciones y renovaciones de contrato del club se llevaron a

cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún

momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva

operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la

inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con

quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta",

aseguró.

"A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con

profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he

representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta

ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi

compromiso con estos colores sigue siendo total", subrayó el portero

germano.

"Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero

confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos

resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente

dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este

asunto y facilitar la autorización requerida", tendió la mano.

Por último, Ter Stegen realizó un llamamiento a la afición del Barça en medio de tanta especulación sobre su papel, el del presidente Joan Laporta y el del director deportivo Deco. "Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: ¡Os quiero, culers!", concluyó el jugador alemán.