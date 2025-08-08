Fútbol: Marc-André ter Stegen: "La decisión de someterme a una cirugía fue plenamente aprobada por el Barça"
MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -
El futbolista alemán Marc-André ter Stegen, portero del FC Barcelona,
ha dicho que "la decisión" de operarse la espalda "se tomó tras
consultar con profesionales médicos" y que "fue plenamente aprobada"
por el club blaugrana, y ha abogado por solucionar "de forma
constructiva" su conflicto "a través del diálogo y la
responsabilidad".
"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto
física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una
lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes
posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer
lo que más amo: competir", publicó este viernes Ter Stegen en su
Instagram.
"En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas
de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario
expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad",
dijo el guardameta teutón, a quien el Barça abrió recientemente un
expediente disciplinario y le retiró tanto la capitanía como el
dorsal.
"La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con
profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el club, siempre
con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo
plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con
los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible
para seguir luchando por títulos", explicó Ter Stegen desde sus redes
sociales. Luego ahondó en su argumento.
"Además, anuncié públicamente el plazo
de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por
los expertos más reputados y siempre en coordinación con el club",
aseveró sobre la actitud del Barça respecto a su operación de
espalda.
"Me gustaría dejar claro -a raíz de ciertas especulaciones- que todas
las incorporaciones y renovaciones de contrato del club se llevaron a
cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún
momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva
operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la
inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con
quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta",
aseguró.
"A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con
profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he
representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta
ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi
compromiso con estos colores sigue siendo total", subrayó el portero
germano.
"Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero
confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos
resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente
dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este
asunto y facilitar la autorización requerida", tendió la mano.
Por último, Ter Stegen realizó un llamamiento a la afición del Barça en medio de tanta especulación sobre su papel, el del presidente Joan Laporta y el del director deportivo Deco. "Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: ¡Os quiero, culers!", concluyó el jugador alemán.
