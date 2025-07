Fútbol: Marc Pubill: "Creo que voy a encajar genial en el Atlético de Madrid"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El futbolista español Marc Pubill ha augurado que va "a encajar genial" en el Atlético de Madrid, "que siempre es un club soñado", poniéndose a las órdenes de un Diego Pablo Simeone a quien "siempre" dice haber "admirado mucho" y con quien espera "encajar bien". "Soy un chico sencillo, bastante hiperactivo, la verdad. Soy muy nervioso, me gusta correr. A mí lo de subir y bajar, subir y bajar, se me da bastante bien, así que creo que voy a encajar genial aquí", declaró el lateral derecho a los medios oficiales su nuevo club. "Muy feliz de estar aquí, la verdad que un momento inmejorable. Es un paso muy importante para mi carrera y en un club como el Atlético de Madrid, que siempre es un club soñado, pues es muy ilusionante", le dijo el jugador de Tarrasa al equipo de prensa colchonero. Así, Pubill describió el instante en el que conoció su fichaje por el club madrileño. "Estaba acabando de comer y me llamó mi padre, que veníamos para aquí. Me hizo el hombre más feliz del mundo; así que, a la que pudimos, nos vinimos", resumió al respecto. "Ya coincidí con Barrios y con Baena en esos Juegos. Tengo una gran relación con los dos y ya fue bonito compartir vestuario durante esos Juegos, pues más lo va a ser aquí", aludió a su relación con Pablo Barrios y Álex Baena, con quienes logró el oro olímpico en París 2024. Mientras tanto, valoró su oportunidad de jugar a las órdenes del 'Cholo' Simeone. "Es un entrenador al que siempre he admirado mucho y creo que podemos encajar bien. Tengo muchas ganas de conocerlo y de empezar a trabajar", aseveró Pubill sobre el técnico argentino. Por último, habló acerca del Riyadh Air Metropolitano. "He estado en este estadio como visitante y sé cómo es esta afición y lo duro que es cuando vienes a jugar aquí en contra, pues me imagino que tenerlos a favor va a ser brutal. Vengo a crecer como jugador, vengo a jugar, quiero disfrutar y quiero ganar cosas aquí", concluyó Pubill.