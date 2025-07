Fútbol: Marc Pubill: "Vengo a sumar y a ganar títulos"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El nuevo jugador del Atlético de Madrid, el lateral Marc Pubill, ha asegurado este jueves en su presentación como nuevo jugador 'colchonero' que llega para "sumar y ganar títulos" a las órdenes de un Diego Pablo Simeone al que admira y con el que espera progresar, ya sea como lateral o también como central si es necesario. "No tuve ninguna duda de firmar por el Atlético. En cuanto surgió la llamada, fui el hombre más feliz del mundo. Vengo a sumar y a ganar títulos. Quería esta opción, no tenía ninguna duda. Firmar por el Atlético es muy ilusionante para mí", ha asegurado en su presentación. Para Pubill, de 22 años, este es un momento de "mucha ilusión". "Estoy cumpliendo un sueño y tengo muchas ganas de que comience esto y de que empiece LaLiga. Vengo aquí a disfrutar, a ayudar, y el objetivo de todos es el de ganar títulos, también es el mío, y vamos a por eso", recalcó. Además, conoce ya a dos de sus nuevos compañeros y guarda el mejor de los recuerdos; una medalla de oro olímpica. "He coincidido con Álex Baena y con Pablo Barrios, ganamos esa medalla de oro en París y espero ahora conquistar títulos con ellos", se sinceró. El de Terrassa es lateral derecho pero con su 1,90 metros puede jugar también de central. De hecho, en uno de sus primeros entrenamientos, Simeone ya le ha probado en el eje de la zaga. "Estoy aquí para ayudar, para aportar. A base de trabajo y lo que me pida el míster estoy aquí para lo que él quiera. Me siento cómodo como central, no tengo problema", aseguró. En cuanto a Simeone, aseguró que "siempre" le ha "admirado mucho". "Es un entrenador que siempre me ha gustado mucho. Es como se ve, muy trabajador y exigente. Es un gran reto para mí, un paso adelante en mi carrera y vengo aquí a cumplir un sueño", manifestó. Por su parte, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, le dio la bienvenida a su nueva casa. "Marc, estás dando un paso importante en tu carrera. Estamos convencidos de que nos vas a dar muchas alegrías y de que juntos creceremos y vamos a conseguir muchos éxitos. Te deseamos los máximos triunfos con este, tu nuevo equipo", le dedicó. "Damos la bienvenida a Marc Pubill, un joven y prometedor futbolista nacido en Terrassa que ha triunfado en las categorías inferiores de la selección. Es el lateral derecho titular de la selección Sub-21 con la que conquistó la medalla de oro en Paris 2024", recordó Cerezo en su bienvenida al lateral catalán.