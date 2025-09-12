Fútbol.- Marcelino García Toral: "El Atlético de Madrid tiene una plantilla muy bien confeccionada"

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha opinado que el Atlético de Madrid "tiene una plantilla muy bien confeccionada", a colación del partido que este sábado (21.00 horas) enfrentará a ambos equipos en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

"Cuando no tenemos el balón, defender muy bien. Hasta ahora somos un equipo bastante solvente en esa fase del juego, ya sea en transición defensiva o en ataque organizado del rival, y tenemos que seguir siendo eficaces. Tienen grandes jugadores en la faceta ofensiva, de diferentes perfiles que tienen velocidad, tienen buen pie, tienen remate, tienen uno contra uno tanto en un lado como en el otro", declaró Marcelino este viernes durante una rueda de prensa.

"El Atlético de Madrid creo que tiene una plantilla supercompleta, muy bien confeccionada y con perfiles con futbolistas con perfiles diferentes que les otorga variedad al juego. Y luego tenemos que atacar, tenemos que proponer nuestro juego cuando tenemos balón, tener personalidad para intentar mover al rival y, siempre que podamos contraatacar, pues hacerlo", añadió el técnico del 'Submarino Amarillo'.

Así, avisó a sus pupilos de que jugarán "contra un equipo que, sobre todo si nos obliga a jugar en un bloque muy bajo, presiona muy bien la pérdida". "Es difícil luego generarles contraataque. Son tremendamente solidarios y hacen repliegues rápidos y en ataque intentaremos moverlos. Ellos también rápidamente se colocan en bloque medio con 5-3-2 e incorporan a un jugador más por fuera en su banda derecha", explicó.

En ese sentido, abogó por "intentar buscar soluciones a esas situaciones en las que nos vamos a encontrar a un equipo muy bueno". "Pero creo que nosotros también somos un buen equipo y preveo un partido igualado. Y luego, pues el que tenga ese porcentaje de acierto mayor yo creo que se va a llevar los tres puntos", vaticinó el técnico asturiano.

"Siempre uno está contento, después del parón de selecciones y de los compromisos de las diferentes elecciones, de que no haya lesionados. Y de nosotros han venido todos con muy buena salud. Los que ganan, además, más contentos porque yo creo que siempre para un jugador representar a su país es algo especial; y en ese sentido, pues muy bien", continuó Marcelino.

"Estamos contentos también porque por primera vez, desde que empezamos esta pretemporada y luego la temporada el pasado 10 de julio, tuvimos la plantilla con la cual vamos a disputar toda la competición. Así que muy contento por todo ello, muy satisfecho con la plantilla que tenemos, muy alegre y agradecido y orgulloso del trabajo que vienen haciendo todos los futbolistas que han trabajado con nosotros desde el inicio de esta pretemporada. Y ahora, bueno, pues a encarar tres semanas ilusionantes, bonitas, complicadísimas como el partido de mañana, pero con toda la ilusión y la ambición de conseguir los mejores resultados posibles", dijo.

“Nosotros los profesionales preferimos jugar la Champions que estar aquí entrenando cada semana esperando el partido de Liga correspondiente. Y en la Champions juegan los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, los futbolistas que estaban la temporada pasada y otros de los cuales están en esta, se han merecido el club, la afición, los técnicos, creo que todos en general nos hemos merecido estar aquí”, afirmó sobre el intenso calendario.

“Lo hemos logrado después de una temporada extraordinaria con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchos puntos. Nos hemos ganado el derecho de esta temporada jugar en la Champions. Y la Champions con este nuevo formato implica que vas a tener partidos de altísimo nivel. Ahora tenemos uno que es muy difícil. Vamos al Metropolitano con toda la ilusión a jugar contra un gran equipo y vamos a intentar lograr un muy buen resultado”, agregó.

“Estamos imbatidos en estas tres jornadas y queremos seguir estándolo. Y después pensaremos en el siguiente, pero yo creo que bienvenido sea, para todos, poder jugar estos partidos. Indica el valor deportivo y económico que tiene el Villarreal en la actualidad”, señaló Marcelino antes de subrayar que “el Atlético de Madrid siempre es un equipo peligrosísimo y más si cabe todavía en su propio estadio”.

“Los números dicen que la temporada pasada en toda la temporada solo perdió un partido contra el Barça, que en el minuto 70 iba ganando, y en la actual solamente ha jugado uno que no fue capaz de ganar contra el Elche, pero que pudo haber ganado; yo creo que tuvo más ocasiones y tuvo suficiente juego y oportunidades como para haber sumado tres puntos. Pero hay veces que no tienes ese acierto y en ese partido pues el Atlético de Madrid no lo tuvo”, describió el entrenador del 'Submarino'.

“En cuanto a las lesiones, todos tenemos lesiones. En un momento de la temporada tenemos más, en otro momento tenemos menos. Nosotros fuimos a jugar a Vigo en el último partido sin cinco jugadores de ataque, de los que ahora vamos a tener cuatro para este partido; y esto es una dinámica general que le ocurre a todos los equipos”, indicó sobre las ausencias.

“El partido es muy difícil, independientemente de los resultados que hemos echado hasta ahora. Sabemos que el Atlético es un gran equipo, dirigido por un extraordinario entrenador y que luego en su campo es muy difícil de batir. Pero nosotros vamos con la ilusión, a 90 minutos creemos que estamos a un buen nivel, hemos demostrado estar a un buen nivel, somos optimistas, ambiciosos, sabemos de la dificultad que va a tener, que vamos a tener muchísima. Pero nuestra idea, como es lógico y juguemos contra quien juguemos, ya sea en casa o fuera, es la de intentar ganar”, aseveró.

“Espero un partido igualado, creo que así va a ser. Somos dos buenos equipos. La temporada pasada hubo un 2-2 y un 1-1, si no recuerdo mal.

Es cierto que ambos equipos han sufrido transformación en sus plantillas, bastantes cambios en ambos; pero sí que conservamos los dos equipos al mismo entrenador, con lo que habrá ideas de juegos similares", apuntó.

"Muchos de los futbolistas más titulares también están, alguno que estaba con nosotros pues está ahora en el Atlético de Madrid, otro que estaban con ellos o cedidos pues están con nosotros ahora. Pero sí que se prevé igualdad.

Nosotros intentaremos mantener el nivel de solidez, el nivel de ambición con el que estamos o que hemos iniciado esta temporada y con lo que hemos acabado la pasada. A ver si somos capaces", deseó.

"Difícil, repito, muy difícil, pero hay que tener ilusión y hay que tener ambición.

Sabemos que para el Atlético es un partido muy importante porque se han dejado puntos por el camino.

Para nosotros, aunque hayamos sumado más, también es un partido muy muy importante, como lo son todos", concluyó.