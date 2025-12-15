Fútbol.- Marcelo y Vicente del Bosque serán galardonados en los Premios del Deporte 2025 de Alcobendas

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El exfutbolista brasileño Marcelo Vieira y el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque serán galardonados en los Premios del Deporte 2025 de 'Alcobendas ciudad europea del deporte' el próximo jueves, 18 de diciembre, según comunicó este lunes el Ayuntamiento de la ciudad madrileña. El acto de entrega de estos premios tendrá lugar en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas donde la alcaldesa, Rocío García Alcántara, y el concejal de Deportes, Jesús Tortosa, junto a otras personalidades, entregarán varios reconocimientos en categorías absoluta, inferiores, deporte adaptado y premios especiales. Entre los premios especiales estará la categoría a 'Mejor Deportista Internacional', que recaerá en manos de Marcelo Vieira —le entregará el premio su hijo Enzo—; y la de 'Leyenda del Deporte', para Vicente del Bosque. También habrá una para 'Valores del Deporte', que será para Fundación Atlético de Madrid; así como el de 'Medio de Comunicación' que irá a los Informativos de Deportes de Telemadrid. Además, el premio 'Trayectoria en Comunicación Deportiva' lo recogerá la periodista Paloma del Río. Mientras que 'Salud y Deporte' será para Crys Díaz; y 'Embajadora del deporte', para la exdeportista Antela Parada.