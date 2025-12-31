Fútbol. Marcos Llorente: "El balance hasta ahora es positivo, el equipo va cogiendo poco a poco buena dinámica"

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El lateral del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha comentado que el balance de lo que se lleva disputado de temporada es "positivo" porque, pese a un inicio "complicado" con "muchos jugadores nuevos", han conseguido coger "buena dinámica" en los últimos partidos, terminando "muy bien" el año con una victoria fuera de casa. "El balance es positivo. Tuvimos un inicio complicado, en el que no nos salían las cosas, con muchos jugadores nuevos que tenían que adaptarse. Pero el equipo va cogiendo poco a poco buena dinámica. Hemos terminado muy bien el año, ganando fuera de casa, que era un poco lo que nos estaba costando los últimos años", afirmó el lateral derecho rojiblanco en una entrevista concedida a los medios del club. Un Llorente que a nivel individual se siente "bien y muy feliz". "Es fundamental que tanto el plano personal como profesional esté bien y ordenado para que puedas desempeñar tu trabajo de una manera muy óptima. Yo me siento muy bien aquí y me están saliendo las cosas bien en cuanto a lo profesional. Espero que el año que viene se repita", añadió. Buen momento que le ha permitido volver a la selección en las últimas convocatorias. "Se siente que todo el mundo quiere jugar el Mundial. Seguro que será una pasada, pero como siempre digo, todo pasa por hacer las cosas bien en tu club. Queda muchísimo para el Mundial, y el único objetivo que tengo ahora en la cabeza es ayudar al club, que es lo que te da toda la felicidad y que te lleva a grandes cosas como ir con la Selección", subrayó. En cuanto a la visita a Anoeta del próximo domingo, el lateral apuntó que se trata de "un campo difícil" en el que buscarán seguir en la línea de seguir ganando fuera de casa. Duelo que será la antesala de la Supercopa de España: "Llegaremos allí con todas las ganas del mundo, sabiendo que todo pasa por el primer partido, que no se puede pensar para nada en el segundo". Por último, Marcos Llorente definió el año 2025 como "un gran año" para él. "Estoy tranquilo con mi trabajo. Hay años que sí toca, y años que no, pero está claro que lo que no se negocia es el trabajo, las ganas, la actitud y el compromiso. Siempre y cuando des todo eso, para mí siempre será un gran año", concluyó.