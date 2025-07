Fútbol: Marcus Rashford: "En el Barça los sueños se hacen realidad"

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El delantero inglés Marcus Rashford ha asegurado este miércoles, en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del FC Barcelona tras llegar cedido desde el Manchester United, que el club blaugrana "es un lugar donde los sueños se hacen realidad" y que eligió venir al club blaugrana porque lo siente "como un hogar" en el que poder quedarse, con esa cláusula de posible compra si la cesión sale bien. "Creo que es un club donde los sueños de la gente se hacen realidad. Ganan grandes títulos y lo que representa el club significa mucho para mí. Se siente como estar en casa y ese fue un gran factor en mi decisión. Es un club familiar, la gente está cómoda aquí, y es un buen lugar para que los buenos jugadores muestren su talento", señaló Rashford a Barça One, en sus primeras palabras como 'culer'. Preguntado por su estilo como futbolista y por qué puede esperar el aficionado 'culer' de él como nuevo delantero del Barça, Rashford aseguró que su juego se basa en la verticalidad y en la toma de decisiones. "Siempre intento realizar acciones decisivas, jugadas rápidas y dinámicas. Me gusta el buen fútbol, así que desde pequeño he sido fan de ver jugar al Barça, como la mayoría de aficionados al fútbol. Va a ser una alegría jugar aquí y pienso disfrutar cada minuto", aseguró. En cuanto a qué puede sentir en cuanto vista la camiseta blaugrana, reconoció sentirse "lleno de ilusión". "Estoy muy emocionado y con hambre de ayudar al equipo a ganar. El año pasado ganaron mucho y veo que la ambición del club es hacerlo aún mejor. Para un jugador, eso es lo que quieres oír, porque te obliga a mejorar año tras año", indicó. "Como he dicho, estoy muy ilusionado, con ganas de empezar, de jugar partidos y de disfrutar cada momento", añadió. El internacional inglés, de 27 años, también valoró su futura relación con el técnico alemán Hansi Flick. "Es otro de los factores clave por los que estoy aquí. Las conversaciones que tuve con él fueron muy positivas. Lo que hizo la temporada pasada fue increíble, pero no solo el año pasado. En su carrera ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores", manifestó el de Manchester. "Condujo a un equipo muy joven a una temporada muy exitosa y en la pretemporada volvió con más ambición. Eso me confirmó todo lo que pensaba del club. Ahora que estoy aquí, es todo lo que soñé", insistió el delantero sobre Flick y su equipo, al que se unirá este jueves para la gira por Asia, en Japón y Corea del Sur. "Quiero seguir aprendiendo el estilo Barça mientras juego y estar listo para los partidos", apuntó Rashford, que también tuvo un mensaje final para la afición blaugrana. "Solo quiero dar las gracias por la cálida bienvenida. Es un entorno diferente para mí, pero estoy disfrutando cada minuto. Se siente como casa. Nosotros, como jugadores, apreciamos todo el apoyo que nos dan", destacó. Además, desea poder debutar cuanto antes en el nuevo Spotify Camp Nou, todavía en obras y sin fecha concreta de regreso, prevista para septiembre o inicios de octubre. "Para mí, como nuevo jugador, ese primer momento juntos en el estadio va a ser algo muy especial. Estoy deseando ver a los aficionados y agradezco todo el apoyo", reiteró Rashford, que llega cedido para esta temporada con opción de compra y es el tercer refuerzo del equipo tras el portero Joan Garcia y el extremo --con ficha del filial-- Roony Bardghji.