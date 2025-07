Fútbol: Marcus Rashford llega cedido al Barça con opción de compra

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El FC Barcelona ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para la cesión, hasta final de temporada, del extremo izquierdo inglés Marcus Rashford, con una opción de compra para el club blaugrana a final de curso, siendo el tercer refuerzo del equipo ‘culer’ tras el fichaje del portero español Joan Garcia y del extremo sueco Roony Bardghji, aunque este último tendrá ficha del filial. “El FC Barcelona y el Manchester United han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Marcus Rashford hasta el 30 de junio de 2026. En el acuerdo se establece también una opción de compra del delantero inglés”, anunció el club blaugrana en un comunicado. El jugador ha firmado su contrato como jugador blaugrana este miércoles por la tarde en un acto privado que ha contado con la presencia del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, del director deportivo y otros miembros de la Junta Directiva, antes de desvelar que llevará el dorsal ‘14’ durante su cesión en el Barça. Con la incorporación de Rashford, Hansi Flick consigue al extremo que estaba buscando para poder rotar con Raphinha y Lamine Yamal. El futbolista inglés llega al club blaugrana tras una temporada pasada en la que fue de menos a más, iniciando el curso con poco protagonismo en el Manchester United, pero acabándolo a un gran nivel tras ser cedido en el mercado de invierno al Aston Villa. En los 17 partidos que disputó como futbolista ‘villano’, el internacional inglés hizo unos números de 4 goles y 6 asistencias, en la que fue su primera experiencia fuera del Manchester United, club al que llegó con siete años y por el que pasó por todas las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo en 2016. El futbolista de 27 años tuvo un debut soñado con el United, marcando dos goles en la victoria de los ‘red devils’ (5-1) frente al Midtjylland. Tres días después, haría su debut en la Premier League y volvería a hacer un doblete en la victoria de su equipo frente al Arsenal por 3-2, cerrando una semana para el recuerdo en la que empezó a mostrar todo su potencial. Durante las próximas temporadas, Rashford se convirtió en la principal referencia del Manchester United. Su mejor rendimiento llegó en el curso 2019/20, en el que anotó 19 goles y repartió 9 asistencias en la Premier League. Sin embargo, el extremo izquierdo no consiguió mantener este gran nivel los siguientes años, mostrándose muy irregular y perdiendo poco a poco protagonismo para sus entrenadores. Esta irregularidad le condenó al banquillo con la llegada el año pasado del técnico portugués Rúben Amorim. Durante el transcurso de la pasada temporada, ambos tuvieron varios enfrentamientos que acabaron con el extremo inglés cedido con opción de compra al Aston Villa, donde rindió a un buen nivel, aunque el equipo ‘villano’ decidió no ejecutar la opción de compra. Tras esta experiencia en el conjunto de Birmingham, Rashford regresó al United, quien no contaba con sus servicios para la próxima temporada. Esta oportunidad la ha aprovechado el Barça para obtener su cesión con opción de compra, pudiendo así reforzar la zona de ataque con el internacional inglés, que puede jugar en las tres posiciones de arriba.