Fútbol: Matías Almeyda: "El Sevilla va a convencer a través del juego"

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El entrenador argentino Matías Almeyda fue presentado este martes como nuevo técnico del Sevilla FC y expresó que su equipo va a convencer "a través del juego" y no "desde la palabra", dejando claro que "no" le "asusta nada" y que buscará la victoria a través de dejarse "el alma". "No me asusta nada. Este es un lindo desafío y convenceremos a través del juego, nunca desde la palabra. Hablaré con hechos, como en todos lados donde fui. Quizás parece complicado, pero como vengo nuevo y con oxígeno creo que esto va a salir. Soy optimista", explicó el argentino en declaraciones recogidas por la web del conjunto hispalense. Almeyda cree que "juntos" van a sacar adelante la temporada. "Seguramente veremos algo con lo que el público se sienta identificado. Buscaremos el triunfo a través de dejarnos el alma. Estamos exigiendo mucho y también hay mucha predisposición", señaló. El preparador sudamericano, que ya ha dirigido cuatro entrenamientos, apuntó que se ha encontrado "un Sevilla 'top'", por lo que hay que "darle valor a la gente que trabaja" en el club. "Este es un nuevo desafío en mi vida personal y trataré de aportar para que este club vuelva a ser lo que estaban acostumbrados en los últimos tiempos. Al fútbol se juega con 11 y no entra en mi cabeza nada individual, sino todo colectivo", relató. El ex jugador del Sevilla en la temporada 1996-97 también explicó que "los equipos viven momentos particulares" y a veces "se bajan rendimientos por distintos motivos", como es el caso del equipo del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Yo empiezo a contar de aquí en adelante. Todo equipo que supo ganar, vuelve a ganar, una vez superados los baches. Eso nos proponemos entre todos y lo volcaremos en los jugadores, que son los protagonistas de este juego", continuó. "Mi ciclo inició hace dos días y buscaremos nuestra identidad propia, que no se rinda nadie y que vivamos el fútbol con amor y pasión", apuntó Almeyda, que quiere que su equipo "demuestre al público" las ganas de ganar dejándose "el alma". "Hay que corregir, hay que hablar... Vamos a construir una casa nueva y comenzaremos por los cimientos para llegar bien armados al primer partido", expuso. El argentino dijo que no se va a excusar en la situación del club y que entrenará "con lo que tenga", tratando de sacar "el máximo" a sus jugadores. "Estoy enfocado en el día a día, lo que vaya viniendo será un segundo paso. Sé los futbolistas que tengo, estuvieron a punto de perder la categoría y quiero sacarles esa presión, que yo también viví. Son buenos futbolistas", afirmó. Cuestionado por el mercado de fichajes, el entrenador sevillista explicó que no van a "contratar por contratar", ya que saben lo que van "a buscar". "Hay que ser conscientes de la situación actual del club y buscaremos la mejor manera. Ni pongo excusas, ni me preocupa eso. Estoy feliz donde estoy y voy a luchar a muerte para que esto sea un gran paso en mi vida y, sobre todo, en el bienestar de todos los que sienten el Sevilla FC", valoró. Matías Almeyda contó que "no siempre lo que se paga más es lo mejor", por lo que tiene "las mejores expectativas sobre lo que va a venir". "Hay que mirar, estudiar y están los mejores trabajando para darme todas las herramientas posibles y hacer un buen trabajo en equipo", expuso el técnico, poniendo en valor el trabajo de la dirección deportiva del club. "Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible en esta primera etapa dirigiendo en España. Le pongo amor y corazón a las cosas y no voy a fallar", concluyó el argentino, mostrándose confiado para la nueva temporada.