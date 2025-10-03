Fútbol: Matías Almeyda: “Trataremos de conseguir lo que aún no pudimos ante este Barça”

BARCELONA, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, afirmó este viernes que su equipo afronta el partido del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el líder FC Barcelona con la convicción de "dar batalla" y de tratar de conseguir lo que "aún no" han podido hacer ante un rival que está preparado "para ganar la 'Champions'".

"Trataremos de conseguir lo que aún no pudimos ante este rival que está preparado para ganar la 'Champions'. Nuestra realidad es ser fuertes, dar batalla, corrigiendo cosas y con capacidad en el once contra once", recalcó en rueda de prensa.

El técnico aseguró que tienen "tres puntos que perder", más que no a ganar. "Respetamos a todos los rivales, sabemos todo lo bueno que tienen y estamos estudiándolo todo para lucharlo con nuestras armas. Tenemos buenos jugadores y a nuestra afición. Ojalá nos salga bien", añadió.

Reconoció, eso sí, la dificultad de mantener una línea de victorias esta temporada y más teniendo enfrente al líder de LaLiga EA Sports. "Nos ha costado ganar dos partidos seguidos aunque hemos juntado algunos resultados buenos. Más allá del resultado, porque necesitamos los puntos, vamos buscando funcionamientos", argumentó.

Y eso va dependiendo de los rivales. "Vamos en búsqueda de una regularidad sin descuidar el resultado, y eso requiere tiempo", explicó Almeyda, cuyo Sevilla está en novena posición a 9 puntos del FC Barcelona.

Almeyda también puso el acento en el papel de la afición del Sevilla. "Queremos darlo todo sin que importe el resultado, porque a la larga será bueno. La afición del Sevilla es muy fuerte y el domingo lo veremos de nuevo. Esperemos estar a la altura para devolverles ese aliento permanente", aseguró.

"El hincha paga una entrada porque quiere ver a su equipo luchar y entregar lo que tiene. La afición es inteligente y sabe los rivales que tenemos enfrente. Queremos darlo todo sin que importe el resultado, porque a la larga será bueno", concluyó, en este sentido.